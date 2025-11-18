Sáenz Peña: avanza la repavimentación de la avenida Los Inmigrantes

WhatsApp-Image-2025-11-15-at-14.36.40-780x470

El municipio avanza con la repavimentación de la avenida Los Inmigrantes desde la ruta 95 hacia la calle 14. La semana pasada se trabajó en el veril sur de dicha arteria y su intersección con la calle 20.
La obra implica el reemplazo total de la carpeta deteriorada por pavimento rígido de hormigón, el trabajo se realiza de manera consecutiva y cubrirá todos los tramos afectados.

Además, se trabajó en la repotenciación de luminarias en todo el sector. En esa línea, desde Obras Públicas del municipio comentaron que el pavimento rígido, con el cual se está trabajando en el lugar, es más resistente que el asfalto y requiere menos mantenimiento a largo plazo, ya que puede soportar cargas pesadas y tráfico intenso sin sufrir daños significativos.

Una vez culminada la obra será de gran beneficio para los vecinos de la zona y para quienes ingresan y egresan a la ciudad por esa arteria.

