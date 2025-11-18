Choque en cadena por la Ruta 16: un policía alcoholizado fue detenido

184826w850h640c.jpg

En la noche de este lunes, se produjo una colisión en cadena sobre Ruta N°16, donde los partícipes fueron dos camionetas, un colectivo de larga distancia y un automóvil Volkswagen Voyage.

Del siniestro, el único herido fue un agente policial, que aparentemente se encontraba alcoholizado.

Al mismo lo trasladaron al hospital por supuestas lesiones, pero los médicos descartaron cualquier daño.
Choque múltiple en cadena.

Cuando sus propios compañeros llegaron para hacerle el test de alcoholemia, el hombre se negó de manera tajante, quedando aún más comprometido.

En tanto, la jueza de Paz de Quitilipi ordenó su detención contravencional, lo notificó por conducción peligrosa y en estado de ebriedad, y dispuso además el secuestro del vehículo.

