El jurado solicitó rever pruebas y se demora el veredicto

CASO

Mientras en las afueras del Centro de Estudios Judiciales, de Juan B. Justo 46 de Resistencia los chaqueños se congregan masivamente, en el interior de la sala de audiencias la incertidumbre crece y la decisión se demora.

Un integrante del jurado popular, que hace de vocero, solicitó a la jueza Fernández repasar nuevamente algunas pruebas a fin de avanzar en el veredicto.

Se pudo saber que se trataría de videos y audios que, en caso de que la jueza de curso a la solicitud del jurado, serán dispuestas de manera escrita.

Si llegada la noche no hay un veredicto se dispondrá de un cuarto intermedio hasta mañana.

