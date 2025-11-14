Argentina le ganó a Angola por 2-0 en el último partido del año

Argentina venció con tranquilidad por 2 a 0 a Angola en el estadio 11 de Noviembre de Luanda en un amistoso disputado por los 50 años de la independencia del país africano.

En una primera etapa discreta, Gerónimo Rulli tuvo trabajo en el arco argentino ya que contuvo tres pelotas que pudieron culminar en el triunfo parcial de Angola, mientras que el equipo de Lionel Scaloni tuvo dos remates de Lionel Messi, uno que tapó bien el arquero Hugo Marques.

Pero a los 43 minutos, Messi le metió una asistencia magistral a Lautaro Martínez, quien avanzó unos metros y cruzó el remate inatajable para el arquero Marques, para poner el 1 a 0 de Argentina.

Ya en la segunda etapa, Argentina salió mejor al partido, con más control de la pelota y tranquilidad en los traslados, además de que no recibió sobresaltos del equipo local que hicieran trabajar de más a Rulli como en la primera etapa.

Sobre el final del partido, Messi recuperó una serie de rebotes en el área y con un remate fuerte y cruzado puso el 2 a 0 a los 36 minutos del complemento para cerrar un sólido triunfo en el último partido del año.