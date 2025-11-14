Argentina le ganó a Angola por 2-0 en el último partido del año

436101w790h529c.jpg

Argentina venció con tranquilidad por 2 a 0 a Angola en el estadio 11 de Noviembre de Luanda en un amistoso disputado por los 50 años de la independencia del país africano.

En una primera etapa discreta, Gerónimo Rulli tuvo trabajo en el arco argentino ya que contuvo tres pelotas que pudieron culminar en el triunfo parcial de Angola, mientras que el equipo de Lionel Scaloni tuvo dos remates de Lionel Messi, uno que tapó bien el arquero Hugo Marques.

Pero a los 43 minutos, Messi le metió una asistencia magistral a Lautaro Martínez, quien avanzó unos metros y cruzó el remate inatajable para el arquero Marques, para poner el 1 a 0 de Argentina.

Ya en la segunda etapa, Argentina salió mejor al partido, con más control de la pelota y tranquilidad en los traslados, además de que no recibió sobresaltos del equipo local que hicieran trabajar de más a Rulli como en la primera etapa.

Sobre el final del partido, Messi recuperó una serie de rebotes en el área y con un remate fuerte y cruzado puso el 2 a 0 a los 36 minutos del complemento para cerrar un sólido triunfo en el último partido del año.

Más Noticias

577039251_1314850524005333_2700798102639220921_n (1)

Se realizó el Torneo Interescolar de Ajedrez en Sáenz Peña con la participación de siete escuelas

9357w850h478c.jpg

Tres de tres: Villa San Martín ganó en casa y ahora sale de gira

9360w850h478c.jpg

Apareció la camiseta que Boca envió al cielo en homenaje a Russo

Te pueden interesar

436101w790h529c.jpg

Argentina le ganó a Angola por 2-0 en el último partido del año

CASO

El jurado solicitó rever pruebas y se demora el veredicto

184659w850h482c.jpg

El juicio por Cecilia Strzyzowski llega a su fin: las últimas palabras de los imputados

184672w850h478c.png

Corrientes: allanan un predio del Ejército por material de abuso sexual de niños y niñas

184680w850h478c.jpg

Interceptan un camión con marihuana oculta entre bobinas de alambre