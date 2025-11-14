El juicio por Cecilia Strzyzowski llega a su fin: las últimas palabras de los imputados

Tras los alegatos finales en el juicio por jurados contra el Clan Sena por la muerte de Cecilia Strzyzowski, la jueza Dolly Fernández dispuso un cuarto intermedio hasta este viernes por la mañana, instancia en la que brindará las instrucciones finales al jurado popular antes de pasar a deliberar.

En el inicio de la audiencia, Fernández agradeció al jurado por su participación y, como es habitual en esta etapa, consultó uno por uno a los imputados si deseaban agregar algo «después de todo lo que han oído y visto en estas audiencias».

Breves respuestas y declaraciones extensas: así se expresaron los imputados

El primero en tomar la palabra fue César Sena, acusado central en la causa, quien ante la pregunta de la jueza solo respondió: «No, su señoría», sin explayarse.

Luego habló su padre, Emerenciano Sena, quien sostuvo: «Soy inocente, señoría».

La declaración más extensa fue la de Marcela Acuña, madre de César, quien afirmó tener «mucho para decir». Reivindicó su inocencia y cuestionó lo que calificó como la «mediatización» y la «utilización política» del caso.

«Más allá de la decisión que tengan de nosotros, quiero que prime la verdad», expresó. Habló del estigma hacia las mujeres privadas de la libertad y aseguró que, aún si resultara condenada, seguirá «luchando por las compañeras y compañeros que no tienen trabajo ni un plato de comida».

Acuña también apuntó contra el Poder Judicial chaqueño, afirmando que la causa «se inició sobre la base de una mentira» y reiteró su postura de que debiera ser intervenido. «Me hago cargo de lo que digo», remarcó.

Gustavo Obregón, visiblemente nervioso, pidió perdón por «acción u omisión» y dijo que su vínculo con la familia Sena lo llevó a acompañar a César «infinitas veces». Asimismo, Fabiana González tomó el micrófono pero aseguró que no tenía nada más para agregar.

Por su parte, Griselda Reinoso se declaró inocente y sostuvo: «No me hago responsable de lo que me culpa».

Por último, Gustavo Melgarejo cerró la ronda al afirmar: «No, su señoría, ya dije todo lo que tenía que decir».

Con estas palabras, concluyó la etapa de manifestaciones finales de los imputados, antes de que la jueza Fernández instruya al jurado, que luego deberá deliberar y emitir un veredicto en uno de los juicios más relevantes y seguidos del año.