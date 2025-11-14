Corrientes: allanan un predio del Ejército por material de abuso sexual de niños y niñas

Un operativo por presunta tenencia y distribución de material de abuso sexual de niños y niñas se llevó a cabo este jueves dentro de un predio del Ejército Argentino en la localidad correntina de Mercedes. La intervención formó parte de «Escudo Infantil», un programa internacional que desplegó controles y allanamientos de manera simultánea en distintos puntos del país.

En Corrientes, los procedimientos se concentraron en dos localidades: Mercedes y Curuzú Cuatiá.

En Mercedes, el allanamiento tuvo lugar dentro del predio militar, específicamente en las unidades de Telecomunicaciones y del Grupo de Artillería de Monte 12. Allí, los investigadores identificaron a un soldado mayor de edad y secuestraron un teléfono Samsung que será peritado. 

Según fuentes del operativo, también se incautaron diversos dispositivos de almacenamiento: computadoras, notebooks, tablets, pendrives y discos ópticos. El soldado quedó formalmente vinculado a la investigación judicial.

Operativo en Curuzú Cuatiá

En paralelo, personal de la División Investigación Criminal realizó un allanamiento en una vivienda del Barrio Centro de Curuzú Cuatiá, donde se secuestró otro teléfono celular para su análisis.

El trabajo fue coordinado por la División de Investigación Criminal de Curuzú Cuatiá, la Fiscalía de Instrucción y la Fiscalía Rural. Todo el material incautado fue remitido a la Unidad de Recepción y Análisis de Casos (UFRAC), encargada de realizar las pericias correspondientes.

