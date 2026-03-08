El IPDUV y el Ñachec realizan un relevamiento a familias adjudicatarias de viviendas

El Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV) y el programa Ñachec continúan desarrollando operativos territoriales de supervisión y acompañamiento a familias en situación de vulnerabilidad que accedieron a su vivienda durante la actual gestión.

«El objetivo de estas visitas es establecer un contacto directo con los beneficiarios para conocer la realidad de cada núcleo familiar luego de la adjudicación de su hogar», informaron oficialmente.

En esa línea, indicaron que «a través de este trabajo en territorio, los equipos verifican las viviendas y constatan que las condiciones de vida de los adjudicatarios sean las adecuadas».

La presencia de los técnicos también permite detectar de manera temprana posibles necesidades adicionales que requieran intervención institucional.

Desde el organismo remarcaron que la supervisión en territorio es una herramienta clave para fortalecer la transparencia en la entrega de viviendas y optimizar el impacto de las políticas públicas. En ese sentido, adelantaron que estos operativos continuarán realizándose de manera sistemática en distintas localidades de la provincia, reafirmando el compromiso de cercanía con la comunidad chaqueña.