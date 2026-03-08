Una médica chaqueña entre las reconocidas por el Gobierno de Corrientes

El acto donde se homenajeó por el Día de la Mujer a quienes se destacaron en distintas actividades, fue presidido por el Gobernador Juan Pablo Valdés, el vicegobernador Néstor Braillard Poccard, el intendente de la capital correntina y otras autoridades provinciales.

En un Salón Amarillo de la Gobernación de Corrientes totalmente colmado, las autoridades de la vecina provincia homenajearon a mujeres que se destacan por su capacidad, dedicación y empeño para llevar adelante desde su actividad diaria, un proyecto de provincia y ciudadanía mejor.

Así, fueron reconocidas representantes de la docencia, medicina, fuerzas armadas, de seguridad y de bomberos, artistas, artesanas, especialistas en turismo, del ámbito religioso y otras actividades del quehacer cotidiano.

Presidio el acto el gobernador Juan Pablo Valdés, quien tuvo palabras de elogio y agradecimiento a cada una de estas mujeres, y otras que seguramente también lo merecen. Destacó que ocupan un lugar importante en la lucha de un gobierno progresista e igualitario, con participación femenina al 50%.

La doctora Antonia Cristina Cabral Castellá es chaqueña, y se desempeña hace décadas en la salud correntina. Especializada en Hemato Oncología, es Jefa del Servicio de Oncología Pediátrica del Hospital Juan Pablo II de la capital correntina. Se mencionó su extensa trayectoria, especialización y destacada labor en la formación de equipos para tan importante tarea.

La entrega de menciones, además del gobernador, estuvo a cargo también de su esposa; el vicegobernador Braillard Pocard, el intendente de Corrientes, miembros del Gabinete correntino, legisladores nacionales y provinciales e invitados especiales.