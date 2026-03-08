“Chiche” Jápez impulsa una mini academia para potenciar las formativas de Villa San Martín

Con el objetivo de fortalecer el desarrollo de las categorías formativas y preparar a jóvenes jugadores para su proyección en el básquet profesional, el entrenador principal del equipo de Liga Argentina de Villa San Martín, Eduardo “Chiche” Jápez, puso en marcha un nuevo programa de seguimiento dentro de la institución.

La iniciativa comenzó a implementarse el viernes y forma parte de un proyecto destinado a trabajar de manera personalizada con jugadores de entre 14 y 17 años, con el objetivo de potenciar su desarrollo físico, técnico y táctico, además de acompañarlos en aspectos nutricionales.

En el marco de este programa, uno de los primeros pasos fue la invitación al jugador de la categoría U17, Ignacio Sarobe, para participar de los entrenamientos con el plantel profesional que compite en la Liga Argentina de Básquet.

El proyecto surgió a partir de una propuesta del presidente del club, Ricardo Siri, junto a la comisión directiva. Su implementación se realiza en coordinación con el responsable del básquet formativo, Jorge Corbalán, y con el acompañamiento del preparador físico del plantel profesional, Imanol Escobar.

“Se trata de un trabajo de detección dentro de las formativas del club para orientarlos en distintos aspectos de su desarrollo”, explicó Jápez, quien detalló que el programa contempla entrenamientos físicos específicos, seguimiento individual y evaluaciones periódicas.

Además, el entrenador indicó que en una segunda etapa el proyecto también podría ampliarse para incluir a jugadores de 18 y 19 años, con el objetivo de acompañarlos en el tramo previo a su posible salto al profesionalismo.

Jápez remarcó que la intención es consolidar esta iniciativa en el tiempo. “Ojalá perdure, porque en definitiva es parte del crecimiento de la formación y de que, el día de mañana, estos chicos puedan convertirse en piezas importantes dentro de la identidad de un equipo profesional”, expresó.

Finalmente, el entrenador agradeció el respaldo de la dirigencia del club y destacó el trabajo conjunto de todos los sectores de la institución para impulsar el desarrollo de los jóvenes talentos.

Próximo partido en la Liga Argentina

En cuanto a la continuidad de la temporada de la Liga Argentina de Básquet, Villa San Martín volverá a presentarse como local este lunes 9 a las 21:30, cuando reciba a Salta Basket por la Conferencia Norte.

Actualmente, el equipo chaqueño se ubica en la décima posición, con 13 victorias y 12 derrotas, mientras que el conjunto salteño ocupa el sexto lugar, con 15 triunfos y 11 caídas. Ambos equipos, por el momento, se encuentran dentro de la zona de clasificación a los playoffs.

El encuentro será arbitrado por Alejandro Chiti y Gabriel Tarifeño, mientras que el comisionado técnico será Armando Chichanowski.