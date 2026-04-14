Caputo admitió que la inflación de marzo superará el 3%, pero dijo que en abril bajará

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, reconoció este lunes que el dato de inflación de marzo superará el 3%, pero anticipó que se desacelerará a partir de abril, al tiempo que expresó: «No puedo estar más optimista. Se vienen realmente los mejores 18 meses de la Argentina de las últimas dos décadas».

Las declaraciones del titular de la cartera económica se dan en la previa de la publicación oficial por parte del Indec.

En esa línea, Caputo señaló que el dato de marzo estará impulsado por el impacto de la guerra en Medio Oriente sobre los precios de los combustibles.

«Seguramente será arriba del 3% porque hubo un shock que evidentemente tuvo impacto obvio en todo lo que está relacionado con el petróleo, desde pasajes de avión de cabotaje hasta de transporte», afirmó el ministro, que además apuntó al rubro «educación, que en marzo tiene su estacionalidad».

No obstante, Caputo aseguró que en abril comenzará «un proceso de desinflación y crecimiento» y remarcó: «No puedo estar más optimista».

«Se vienen realmente los mejores 18 meses de la Argentina de las últimas dos décadas. Me puedo equivocar, pero es lo que creo con mucho fundamento que va a pasar», enfatizó durante una disertación en la Bolsa de Comercio de Rosario.

En ese sentido, el funcionario sostuvo que el presidente Javier Milei mantiene «la decisión política de hacer las cosas bien», y cuestionó a quienes advierten un escenario económico de crisis con un argumento basado en la estabilidad del tipo de cambio.

«¿Vos viste alguna vez a la Argentina siendo un desastre y el dólar bajar, con el Banco Central teniendo que comprar dólares para que no se caiga más? Cuando a Argentina le va mal, pasa lo contrario», planteó Caputo, y agregó: «¿Vimos alguna vez un shock externo y que nuestra moneda y nuestra bolsa sean los mejores performers del mundo?. Ahora, con la combinación de un shock externo y una Argentina alicaída, el riesgo país cae, la bolsa es la que más sube y el Banco Central tiene que defender el dólar. Es una rareza».

Para cerrar la exposición, Caputo enfatizó que la Argentina logró la estabilidad macroeconómica, la previsibilidad y la llegada de inversiones del mundo, por lo que solo falta que la población saque los ahorros que mantiene bajo el colchón y los introduzca en el sistema financiero.