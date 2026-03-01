El intendente de Margarita Belén expresó su “gran defraudación” tras el mensaje del gobernador en la Legislatura

El intendente de Margarita Belén, Javier Martínez, expresó fuertes críticas tras asistir a la apertura de sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados del Chaco, encabezada por el gobernador Leandro Zdero.

El jefe comunal señaló que concurrió al acto con expectativas de escuchar anuncios concretos frente a los desafíos de 2026, pero manifestó su “gran defraudación” por el contenido del mensaje del mandatario provincial.

Según Martínez, el discurso volvió a centrarse en cuestionamientos a la gestión anterior y en referencias al denominado “caso Cecilia”, sin presentar —a su entender— respuestas concretas a los reclamos actuales de la sociedad chaqueña.

En ese sentido, sostuvo que para los municipios el único anuncio fue la promesa de capacitaciones, cuando —remarcó— las comunidades requieren obras estructurales y estratégicas. Además, denunció que la obra pública provincial estaría llegando únicamente a municipios alineados políticamente con el Ejecutivo.

“Debería gobernar para los 70 municipios, todos somos chaqueños”, afirmó, marcando su postura en defensa de una distribución equitativa de recursos.

El intendente también cuestionó la falta de respuestas ante reclamos docentes, salariales y del sector productivo, así como el estado de las rutas provinciales. Asimismo, enumeró gestiones realizadas para obras en Margarita Belén, como el pavimento de las diagonales Norte y Sur y la refacción integral del CEF 23, que —según indicó— aún no obtuvieron respuesta.

Finalmente, Martínez aseguró que respeta la voluntad popular y la institucionalidad democrática, pero consideró que el gobierno provincial no está aprovechando la oportunidad de mejorar la calidad de vida de los chaqueños.