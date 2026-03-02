Fue liberado el gendarme argentino Nahuel Gallo que estaba detenido en Venezuela

El gendarme Nahuel Gallo fue liberado, tras más de 400 días detenido en Venezuela. Así lo anunció su pareja en un mensaje publicado en las redes sociales.

Además, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) publicó una imagen de él en su regreso a la Argentina.

La pareja de Gallo, la venezolana María Alexandra Gómez expresó que estaban «profundamente emocionados» por el regreso del gendarme al país, y agregó: «Víctor podrá abrazar a su papá en pocas horas. Gracias a todos por estar pendientes».

Por su parte, la AFA indicó: «Expresamos nuestro más sincero agradecimiento a la Señora Presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, por su sensibilidad y disposición para atender esta situación, demostrando que el deporte también puede ser un puente efectivo para el entendimiento y la cooperación para una acción humanitaria de esta envergadura».

«Reconocemos a la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) por facilitar el contacto que permitió este acercamiento, reafirmando que los lazos construidos a través del fútbol pueden contribuir positivamente al bienestar de nuestras naciones», agregó la entidad.

La liberacion de Gallo fue anunciada en forma sorpresiva por la AFA, que publicó una fotografía en la que se ve a Gallo al lado de un avión junto al prosecretario de la entidad, Luciano Nakis, y el secretario de protocolo, Fernando Isla Casares.

GALLO PASÓ MÁS DE 400 DÍAS DETENIDO EN VENEZUELA

La excarcelación de Nahuel Gallo se produjo más de 400 días después de la detención, tras ingresar a Venezuela por vía terrestre desde Colombia. Había ingresado al país para visitar a su pareja y a su pequeño hijo, Victor.

Pocos días después, el entonces presidente Nicolás Maduro lo acusó de planear el asesinato de la actual mandataria Delcy Rodríguez, por entonces su vice.

Desde ese momento, comenzó una odisea de más de 14 meses en que Gallo permaneció incomunicado y en calidad de «desaparición forzada». Recién tras la captura de Maduro y el tutelaje de Donald Trump sobre el nuevo gobierno chavista, se relajó su situación. Sin embargo, el gendarme inició una huelga de hambre para presionar por su liberación.

Tras la aprobación de una amnistía a fines de febrero, Gallo pudo finalmente hablar con su pareja en una llamada telefónica de 10 minutos hasta que este domingo fue anunciada su liberación.