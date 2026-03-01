Finalissima: Catar suspendió el fútbol tras el conflicto en Medio Oriente

El ataque de Estados Unidos e Israel a Irán desató una crisis bélica en todo Oriente Medio, muchos países árabes, entre ellos Catar, se encuentran en grave peligro, por lo que la Asociación Catarí decidió suspender toda la actividad futbolística hasta nuevo aviso. Esto incluye toda competencia doméstica y el Qatar Football Festival, es decir, la Finalissima entre Argentina y España.

El partido aún no está oficialmente suspendido, muy probablemente sea reprogramado, aunque la FIFA todavía no tomó una decisión respecto al encuentro. «Las fechas de reanudación de los torneos se anunciarán más adelante a través de los canales oficiales de la Federación, pidiendo a Dios Todopoderoso que proteja a nuestro país y perpetúe la bendición de seguridad y protección sobre él», afirmaron desde la Asociación de Fútbol Catarí.

El encuentro entre Argentina y España estaba previsto para el 27 de marzo de este año en el marco de la Qatar Football Festival, una serie de partidos a disputarse en el país árabe para preparar a las selecciones de cara al Mundial 2026. Se estima que sea reprogramado o cambien la sede, algunos medios futbolísticos comentaron que Estados Unidos podría ser sede del partido, pero aún no está confirmado nada.