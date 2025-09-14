El municipio de Margarita Belén lanza wifi gratuito en todas las plazas: un paso hacia la inclusión digital

En el marco de la propuesta recreativa Posta del Sol, que tuvo lugar en la Plaza Félix Benítez, el intendente Javier Martínez anunció un nuevo servicio que busca achicar la brecha digital: a partir de los convenios firmados con las empresas Interzona y Wifinet, todas las plazas de la ciudad contarán con acceso gratuito a internet.

El acuerdo, sellado en plena actividad vespertina y frente a una gran concurrencia de vecinos, establece que ambas compañías brindarán el servicio a través de un esquema de compensación con el municipio. De este modo, la comunidad dispondrá de conexión estable y libre en los principales espacios públicos.

“Queremos que cada plaza sea un lugar de encuentro, de recreación, pero también de oportunidades. Garantizar internet gratuito es facilitar el acceso a la información, al estudio y al entretenimiento, sobre todo para nuestros jóvenes”, expresó Martínez durante su discurso. El intendente remarcó que la iniciativa se inscribe en una política de Estado municipal “presente y comprometida”, con el objetivo de ampliar derechos en un contexto nacional de restricciones.

El jefe comunal no dejó pasar la oportunidad de diferenciar su gestión de las políticas del gobierno nacional encabezado por Javier Milei: “Mientras Milei restringe y quita, nosotros ampliamos. Apostamos a un municipio que acompañe y potencie a su gente”, subrayó.

La medida es celebrada por estudiantes, trabajadores independientes y familias que utilizan las plazas como lugar de esparcimiento y, en muchos casos, como espacio para conectarse a clases virtuales o realizar trámites en línea. Vecinos que participaron de la actividad destacaron que, en tiempos en los que el acceso a internet es cada vez más indispensable, la iniciativa representa “un alivio para el bolsillo y una oportunidad para todos”.

El anuncio se realizó en una tarde de música y actividades recreativas que se extenderán hasta la medianoche. Quienes se acerquen podrán probar de inmediato la nueva red gratuita, que ya se encuentra en funcionamiento. La propuesta municipal combina así el disfrute de un evento cultural con la presentación de un servicio que apunta a fortalecer la inclusión digital y la participación comunitaria.

Con esta acción, la gestión de Javier Martínez refuerza su apuesta a la tecnología y la conectividad como herramientas para el desarrollo local, marcando un nuevo paso en el camino hacia una ciudad más integrada, moderna y con igualdad de oportunidades para sus habitantes.