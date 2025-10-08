El intendente Ariel Hofstetter saludó a la comunidad educativa de la Escuela N° 481 Juan XXIII en su 74° aniversario

WhatsApp Image 2025-10-08 at 14.11.41

En la jornada de hoy, el intendente Ariel Hofstetter visitó la Escuela N° 481 “Juan XXIII” con motivo de celebrar junto a docentes, alumnos y familias los 74 años de vida institucional del establecimiento.

Durante el encuentro, el jefe comunal recorrió las instalaciones, dialogó con directivos y pudo conocer los distintos trabajos y proyectos educativos que desarrollan los estudiantes, reflejo del compromiso y la dedicación de toda la comunidad escolar.

“Es un orgullo compartir este aniversario con una institución que forma parte de la historia y la identidad de San Bernardo. La educación es la base del futuro de nuestros chicos”, expresó Hofstetter durante la visita.

🎉 Felices 74 años, Escuela N° 481 “Juan XXIII”, por su trayectoria, esfuerzo y vocación educativa al servicio de la comunidad.

   

Más Noticias

559055461_122244128462167010_2673222249077498966_n

El Programa Ñachec de Napenay continúa con la entrega de módulos alimentarios a las familias beneficiarias

560432264_18154127194393837_1955961593184061592_n

La Cooperativa de Agua de Makallé realiza tareas de mantenimiento y control en los barrios

558240880_4165662347030873_8066700803694526612_n

La Municipalidad de Las Garcitas garantiza agua potable a nuevas familias en el B° Sur

Te pueden interesar

559055461_122244128462167010_2673222249077498966_n

El Programa Ñachec de Napenay continúa con la entrega de módulos alimentarios a las familias beneficiarias

560432264_18154127194393837_1955961593184061592_n

La Cooperativa de Agua de Makallé realiza tareas de mantenimiento y control en los barrios

WhatsApp Image 2025-10-08 at 08.50.00

Bruno Galassi y sus objetivos con Regatas: “Pelear ambos torneos, tenemos equipo para hacerlo; todos apuntamos al mismo lado”

1452955w850h566c.jpg

Gustavo Valdés inauguró el Jardín de Infantes «Casita Encantada» en Capital

1452966w850h850c.jpg

Falleció Matías Galarza, hijo del «Zorzal»