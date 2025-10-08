El intendente Ariel Hofstetter saludó a la comunidad educativa de la Escuela N° 481 Juan XXIII en su 74° aniversario

En la jornada de hoy, el intendente Ariel Hofstetter visitó la Escuela N° 481 “Juan XXIII” con motivo de celebrar junto a docentes, alumnos y familias los 74 años de vida institucional del establecimiento.

Durante el encuentro, el jefe comunal recorrió las instalaciones, dialogó con directivos y pudo conocer los distintos trabajos y proyectos educativos que desarrollan los estudiantes, reflejo del compromiso y la dedicación de toda la comunidad escolar.

“Es un orgullo compartir este aniversario con una institución que forma parte de la historia y la identidad de San Bernardo. La educación es la base del futuro de nuestros chicos”, expresó Hofstetter durante la visita.

🎉 Felices 74 años, Escuela N° 481 “Juan XXIII”, por su trayectoria, esfuerzo y vocación educativa al servicio de la comunidad.