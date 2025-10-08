Falleció Matías Galarza, hijo del «Zorzal»

Matías, hijo de Roberto Galarza, falleció este miércoles 8 en la ciudad de Corrientes. Estaba internado en el Hospital Escuela desde este lunes. Ayer tuvo complicaciones. Fue confirmado por Raúl Báez, presentador de la Fiesta, y por el Instituto de Cultura.

Biografía

Nació el 1 de mayo de 1963 en Almirante Brown, Buenos Aires. Hijo del recordado «Zorzal de Corrientes», creció rodeado de música y aprendió guitarra y canto desde niño.

En 1979 se unió al conjunto de su padre, iniciando su camino artístico. Poco después se radicó en Corrientes e integró la Orquesta Folklórica Municipal dirigida por Herminio Giménez.

Durante los años 80 y 90 acompañó a grandes del chamamé y formó parte de las «Guitarras Chamameseras» de Mateo Villalba. Ganó el certamen Canción Nueva Correntina en 1989 y también trabajó junto a Las Hermanas Vera.

Desde 1996 desarrolló una sólida carrera como solista, recorriendo escenarios de Argentina y otros países. En 2009 lanzó su disco Amor por fin regresas y siguió difundiendo la música del Litoral hasta su partida.