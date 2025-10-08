Monarca celebra su 6° aniversario con una juntada cultural

183184w850h567c.jpg

La banda de rock local Monarca se prepara para festejar sus seis años de trayectoria con un evento que va más allá de la música, promoviendo la participación de artistas y emprendedores de distintas áreas. La propuesta busca generar un espacio de integración cultural y visibilización del trabajo creativo de la región.

El evento se realizará el sábado 1 de noviembre, a partir de las 20, en la Usina Cultural de Resistencia (Av. Chaco y calle Cervantes). La apertura del espectáculo estará a cargo de la banda Otras Canciones, tributo a ATTAQUE 77, seguida por el show principal de Monarca.

Las entradas tienen un valor de $10.000 y se pueden adquirir a través del sistema Passline o en los puntos de venta físicos habituales: Sale Tour, Extremo, Rellenarte y Kiosco Lío. 

Además de los shows musicales, el evento contará con la participación de emprendedores locales, quienes podrán montar sus stands sin costo alguno, tras un llamado de la banda difundido por redes sociales. Entre los participantes confirmados se destacan: HTM, La Vintage de las Chicas, Pawli Creaciones, Panchocleta, Morella Tienda Rock, Arli Sublimaciones, Rute and Rock, Monarca Merch, Shup Shup Todo a la Parrilla, Zeppelin Plomo, El Envés Accesorios, Mística Tienda Esotérica y ChacoTour.

Desde la organización destacan que se espera un clima de festejo familiar y entre amigos, replicando la experiencia de su anterior producción realizada en marzo, cuando Monarca realizó su primer microestadio en Fontana. La iniciativa busca consolidar un movimiento cultural inclusivo, que beneficie tanto a los artistas como a los emprendedores locales y genere un espacio de encuentro comunitario en torno a la música y la creatividad chaqueña.

Más Noticias

430165w790h458c

Feria Iberoamericana del Libro: Continúan las jornadas con gran concurrencia de niños y adolescentes

368942w600h413c.webp

Posponen el show de la Mona Jiménez en la región

558770959_1095906319383288_1717760040196598186_n

Este sábado llega el 6° encuentro «La Termal Canta» organizado por el Coral Termal.

Te pueden interesar

WhatsApp Image 2025-10-08 at 14.11.42 (2)

El intendente Ariel Hofstetter saludó a la comunidad educativa de la Escuela N° 481 Juan XXIII en su 74° aniversario

183184w850h567c.jpg

Monarca celebra su 6° aniversario con una juntada cultural

772120-c-c3-a1mara-20de-20diputados-20senadores-20elecciones.jpg

Diputados debaten la reforma que recorta el poder presidencial sobre los DNU

560262232_122139957998887623_8327290923498125286_n

Escándalo en San Bernardo: se filtraron los salarios de los abogados del intendente mientras crece la crisis municipal

183182w850h584c.jpg

Educación: Chaco comenzó con la evaluación en los institutos de formación docente