Monarca celebra su 6° aniversario con una juntada cultural

La banda de rock local Monarca se prepara para festejar sus seis años de trayectoria con un evento que va más allá de la música, promoviendo la participación de artistas y emprendedores de distintas áreas. La propuesta busca generar un espacio de integración cultural y visibilización del trabajo creativo de la región.

El evento se realizará el sábado 1 de noviembre, a partir de las 20, en la Usina Cultural de Resistencia (Av. Chaco y calle Cervantes). La apertura del espectáculo estará a cargo de la banda Otras Canciones, tributo a ATTAQUE 77, seguida por el show principal de Monarca.

Las entradas tienen un valor de $10.000 y se pueden adquirir a través del sistema Passline o en los puntos de venta físicos habituales: Sale Tour, Extremo, Rellenarte y Kiosco Lío.

Además de los shows musicales, el evento contará con la participación de emprendedores locales, quienes podrán montar sus stands sin costo alguno, tras un llamado de la banda difundido por redes sociales. Entre los participantes confirmados se destacan: HTM, La Vintage de las Chicas, Pawli Creaciones, Panchocleta, Morella Tienda Rock, Arli Sublimaciones, Rute and Rock, Monarca Merch, Shup Shup Todo a la Parrilla, Zeppelin Plomo, El Envés Accesorios, Mística Tienda Esotérica y ChacoTour.

Desde la organización destacan que se espera un clima de festejo familiar y entre amigos, replicando la experiencia de su anterior producción realizada en marzo, cuando Monarca realizó su primer microestadio en Fontana. La iniciativa busca consolidar un movimiento cultural inclusivo, que beneficie tanto a los artistas como a los emprendedores locales y genere un espacio de encuentro comunitario en torno a la música y la creatividad chaqueña.