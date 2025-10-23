El Instituto de Vivienda entregó títulos de propiedad a familias de Charata

En el marco de las políticas de regularización dominial impulsadas por el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV), se llevó a cabo un nuevo acto de entrega de títulos de propiedad.

En esta ocasión, 41 familias chaqueñas recibieron el documento que las acredita como legítimas propietarias de sus viviendas, ubicadas en barrios construidos entre 1980 y 2008. El acto se realizó en el Salón de Usos Múltiples del Nuevo Banco del Chaco, con la presencia del presidente del directorio del IPDUV, Fernando Berecoechea; los vocales Daniel Monti y Diego Gutiérrez; y el intendente de Charata, Rubén Rach. Berecoechea destacó: “Entregar un título de propiedad es tan importante como entregar una casa. Encontramos mucha desidia y desinterés, pero desde el primer día de gestión buscamos soluciones. Junto al gobernador, somos parte de la transformación de la provincia. No se necesitan recursos económicos para entregar los títulos, solo salir a buscar a las familias y actualizar la documentación”.

“El título de propiedad es mucho más que un papel: convierte a las familias en dueñas plenas de sus viviendas y les otorga la máxima seguridad jurídica”, agregó el funcionario.

Los barrios alcanzados

Los títulos corresponden a viviendas ubicadas en los siguientes barrios y planes habitacionales: 174 viviendas del FONAVI Bº San Martín (1980), 160 viviendas del FONAVI Bº San Antonio (1989), 40 viviendas del FONAVI (1996), 105 viviendas del FONAVI SOESGYPE Bº San Juan (1997), 98 viviendas del FONAVI (1998), 20 viviendas del FONAVI (1999), 160 viviendas del FONAVI (2000), 180 viviendas del Plan Evolutivas (2001) y 300 viviendas del Plan Federal (2008). Algunos de los beneficiarios reciben su título luego de 45 años de espera, consolidando el legado familiar y la seguridad jurídica que otorga la escrituración.

Contar con la escritura de la vivienda otorga múltiples beneficios al adjudicatario: seguridad jurídica, acceso al crédito, acceso a servicios públicos indispensables como agua y luz, incentivo a la inversión, legado familiar que fortalece la institución básica de la sociedad, protección legal y social.