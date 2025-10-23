Supervisaron avances del Segundo Acueducto del Interior

El gobernador Leandro Zdero junto al ministro de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Hugo Domínguez, y al presidente de Sameep, Nicolás Diez, supervisaron este miércoles los avances de las obras del Segundo Acueducto del Interior, en Makallé.

A partir del convenio rubricado hace un mes, se avanzan con los trabajos en esta obra que es financiada 100% con fondos nacionales, que tiene una extensión de 512 kilómetros y beneficiará a 40 localidades del Chaco.

Junto a la empresa a cargo de la ejecución de esta obra, Zdero explicó que la misma tiene tres frentes de trabajo en conjunto, a fin de garantizar mayor caudal de agua hacia la distribución del interior. En este punto, celebró las gestiones realizadas para conseguir el financiamiento nacional para reactivar esta obra, así como el convenio con la empresa Sameep y la cartera de Obras Públicas para realizar los trabajos.

«Para nosotros esto era el desafío: conseguir los recursos, que Nación los financie y de esta manera, continuar con la obra», dijo.

Supervisión del Segundo Acueducto del Interior.

«Esta es una obra que la gente esperó durante mucho tiempo, fueron sueños que no se cumplieron y para nosotros, concluirla es darle a la gente lo que los chaqueños nos merecemos: que la gente tenga agua, porque el agua es fundamental, es para el progreso, crecimiento, es para el consumo familiar, para el desarrollo de economías regionales», manifestó Zdero.

El Segundo Acueducto del Interior del Chaco es una obra de ingeniería trascendental diseñada para tomar agua del Río Paraná, someterla a un proceso de potabilización y conducirla al interior de la provincia, con un plazo de ejecución de 24 meses.

Zdero remarcó que el objetivo es que la ciudadanía tenga agua durante todo el año: «La idea es que hoy la bomba que está captando y tomando agua, la podamos llevar a cuatro (bombas) que están operando, que dos sirvan de back-up para reemplazo y, luego, garantizar más potabilización en Barranqueras para que, de esa forma, tengamos el suministro a todo el interior provincial», agregó, afirmando que en paralelo a esta obra, se trabajan en redes domiciliarias del sudoeste chaqueño.

LA OBRA DEBÍA ESTAR TERMINADA HACE 10 AÑOS

A su turno, el ministro Domínguez remarcó que la finalización de esta obra (que debía estar terminada hace 10 años) se logró por iniciativa del gobernador Zdero, así como su financiamiento que es 100% del Gobierno nacional.

Domínguez señalo que, atentos al inicio del verano, se trabaja «a contrarreloj» para que «el período estival no nos dificulte tanto» la ejecución de la obra.

De esta forma, «los veranos siguientes, luego de culminar la obra, podremos decir que 600.000 chaqueños, que en épocas anteriores tenían mucha dificultad con el acceso al agua, ya no lo van a tener», finalizó Domínguez.

Por su parte, el titular de Sameep, Nicolás Diez celebró los trabajos que se están ejecutando para concluir con esta ansiada obra. «Llevamos un mes de trabajo, que nos significó diferentes frentes de obra y de esta forma, estamos cumpliendo con la palabra empeñada y de eso se trata, que los chaqueños tengan agua potable en el menor tiempo posible», dijo Diez.

Si bien, el titular de Sameep señaló que es probable que existan inconvenientes, interrupciones para conexiones con el Segundo Acueducto, éstas serán mínimas.

Por último, Diez se refirió a las conexiones domiciliarias y afirmó que se está trabajando con la Subsecretaría de Recursos Hídricos de Nación, que ya cuentan con Proyectos Ejecutivos para su consideración y también, «para conseguir el financiamiento de todos ellos», dijo.