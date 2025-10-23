Choque entre dos camiones terminó con un conductor herido

Este miércoles por la noche, personal de la Comisaría Cuarta Metropolitana intervino en un siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Nacional N° 11, a la altura del kilómetro 999, donde colisionaron dos camiones; un Scania y otro Ford.

Uno de los conductores fue trasladado en ambulancia al Hospital Perrando, donde recibió atención médica por una herida cortante en el cuero cabelludo y un traumatismo de cráneo leve. El otro chofer no presentó lesiones.

En el lugar trabajó personal de Criminalística, mientras efectivos policiales regularon el tránsito hasta finalizar las pericias correspondientes.

Las actuaciones continúan para determinar las causas del accidente.

