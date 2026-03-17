Avanza la renovación eléctrica en la Escuela N° 481 “Juan XXIII” de Chorotis

Autoridades locales y provinciales avanzan en la mejora de infraestructura escolar con el inicio de la renovación del sistema eléctrico en la Escuela N° 481 “Juan XXIII”, una obra considerada clave para garantizar mejores condiciones de seguridad y funcionamiento.

En ese marco, se recibió la visita del personal de infraestructura del Ministerio de Educación, junto a José Morínigo y el profesor Sergio Astarloa, representante del Colegio Técnico E.E.T. N° 49, quienes participaron de las tareas de evaluación y planificación.

La obra se concreta gracias a las gestiones impulsadas por el intendente Ariel Hofstetter, y ya comenzó la llegada de materiales necesarios para su ejecución, marcando el inicio de un proyecto largamente esperado por la comunidad educativa.

Desde el ámbito local destacaron la importancia de esta intervención, que permitirá optimizar las instalaciones eléctricas del establecimiento y brindar mayor seguridad tanto a estudiantes como a docentes.

Asimismo, se expresó el agradecimiento al gobernador Leandro Zdero, a la ministra de Educación Sofía Naidenoff, al director Guillermo Britto y a la subsecretaria de Infraestructura Escolar, Sonia Rosana Cerruti, por el acompañamiento y el trabajo articulado para hacer posible esta obra.

La iniciativa forma parte de una política de fortalecimiento de la infraestructura educativa en la provincia, con el objetivo de mejorar la calidad de los espacios donde se desarrollan las actividades escolares.