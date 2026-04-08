El Instituto de Cultura del Chaco presenta la oferta académica 2026 del Centro Cultural Ítalo Argentino

El Instituto de Cultura del Chaco informa que se encuentran abiertas las inscripciones para los talleres del Centro Cultural Ítalo Argentino (Av. Chaco 1701). Las propuestas van desde lenguajes artísticos hasta laboratorios de experimentación colectiva, promoviendo la integración comunitaria y el desarrollo cultural de la región.

Para inscribirse u obtener más información, los interesados pueden acercarse a la sede del Centro Cultural o consultar sus redes oficiales Facebook e Instagram.

Artes Escénicas y Movimiento

-Maquillaje Artístico: Un espacio que trabaja el maquillaje como lenguaje escénico y expresivo. Dirigido a artistas y docentes a partir de los 15 años. Martes de 20 a 21 hs.

-Danzas Españolas: Exploración de la técnica e interpretación de la danza española. Lunes y miércoles de 19 a 21 hs.

-Tango y Folclore: Espacios destinados a promover y sostener nuestras tradiciones. Lunes y miércoles de 17 a 18 hs (Tango) y lunes de 17 a 18 hs (Folclore).

-Zumba: El histórico taller regresa a pedido de la comunidad barrial. Martes y jueves de 20 a 21 hs.

Música

-Batería: Una experiencia de exploración del ritmo tanto individual como grupal. Lunes y viernes de 17 a 20 hs.

-Guitarra y Bajo: Iniciación y profundización del instrumento combinando técnica y disfrute. Martes y jueves de 16:30 a 20 hs.

-Acordeón: Destinado a todas las edades para aprender sobre su historia y ejecución. Lunes y viernes de 17 a 18 hs.

Artes Visuales e Infancias

-Arte para Adolescentes: Desarrollo creativo mediante diversas técnicas, incluyendo dibujo, pintura y cerámica Qom. Miércoles de 18 a 19 hs.

-Dibujo y Pintura (Infancias): Espacio lúdico de exploración y juego lejos de las pantallas. Martes y jueves de 18:30 a 19:30 hs.

Oficios, Idiomas y Comunicación

-Bordado de Calzado: Taller con enfoque en la generación de microemprendimientos y salida laboral. Miércoles de 8:30 a 11 hs.

-Tejido y Artesanías: Espacio para adultos basado en el consumo responsable y el reciclado de materiales. Martes de 9 a 10 hs.

-Portugués: Enfoque comunicativo e intercultural integrando lengua, música y cultura brasileña. Lunes de 9 a 12 hs.

Bienestar

-Yoga: Propuesta para mejorar el bienestar integral y la concentración en un ambiente de calma. Martes y jueves de 9 a 10 hs.

Jazz en el Pasillo 3.0: Laboratorio de Producción Artística

En el marco de la tercera edición del destacado ciclo musical de la casa -que este año expande su horizonte del jazz hacia otros géneros musicales-, surge una innovadora propuesta de experimentación que apunta al diálogo entre los talleres más antiguos y estables del Centro Cultural (este 2026 cumplen 16 años de trayectoria).

El laboratorio propone un entrecruzamiento de lenguajes artísticos para generar un ámbito de creación colaborativa. Para fortalecer este proceso, las disciplinas que integran la propuesta mantienen sus horarios semanales de formación:

-Canto (Alejandra Zacarías): Miércoles de 17 a 20 hs.

-Danzas Brasileñas (Analía Pared): Lunes y miércoles de 18 a 20 hs.

-Danzas Contemporáneas (Gabriela Zalazar): Martes y jueves de 18 a 20 hs.

-Escuela de Rock (Lorena Carballo y Mariano Esquivel): Sábados de 14 a 19 hs.

El trabajo conjunto del laboratorio se llevará a cabo el segundo sábado de cada mes. En estos encuentros exclusivos se reforzarán los aprendizajes semanales mediante ejercicios de improvisación entre música y voz, prácticas de composición escénica e intercambio de herramientas disciplinares (como postura, pisada escénica y proyección de la voz).

Si bien la muestra final se realizará en el mes de julio, el público podrá disfrutar de ensayos abiertos y pequeños avances mensuales dentro del Ciclo «Íntimo», una propuesta de pequeño formato que contará con la participación de un artista invitado en cada edición.