Últimos días: arte indígena del Chaco en el Palacio Libertad

Esta semana concluye la muestra “El arte de las fibras” en el Palacio Libertad de Buenos Aires, dependiente de la Secretaría de Cultura de la Nación. La exposición fue realizada por el Mercado de Artesanías Argentinas con piezas del Departamento de Artesanías del Instituto de Cultura del Chaco y otros aportes especialmente seleccionados.

La muestra propone un espacio de diálogo y reflexión que nuclea los sectores de artesanías y artes visuales para compartir experiencias donde conviven saberes tradicionales. Bajo la curaduría de Gustavo Insaurralde, presenta expresiones culturales de los pueblos qom, wichí y moqoit a través de las fibras naturales de su entorno: tejidos de chaguar y lana, maderas de palo santo y cestería de palma que dialogan con materialidades contemporáneas.

Al respecto, el curador destaca en su texto editorial: ‘“Con la mirada atenta y el pensamiento sabio, los hacedores de cada pieza logran captar la quietud del monte y el silencio de los pájaros, el latido del territorio y la forma de aquello que estuvo y queda poco, la prepotencia de la vegetación y el perfume de la intuición ancestral. Un recorrido sensible a través textiles, maderas y lanas, plásticos y acuarelas para (re)conocer y comprender el gesto de cosmogonías que nos preceden. Ellos son guardianes de un tesoro diverso que merece celebrarse”.

La muestra cuenta con obras de medio centenar de artesanos de Chaco, Formosa y Salta. También se incluyeron acuarelas de Haylly Zamora Aray (Chaco) y obras del artista Marcelo Toledo (Buenos Aires). Se propone un espacio de diálogo y reflexión que nuclea los sectores de artesanías y artes visuales para compartir experiencias donde conviven saberes tradicionales. A propósito, el curador señala: “Esta exposición presenta expresiones culturales de los pueblos qom, wichí y moqoit a través de las fibras naturales de su entorno inmediato. Tejidos de chaguar y lana, maderas de palo santo y cestería de palma en próspero diálogo con hilados de plástico y también algunas materialidades artificiales, pero todo con una potente voz propia. Un recorrido sensible para (re)conocer y comprender el gesto de cosmogonías que nos preceden”.

Mercado de Artesanías Argentinas es el programa destinado a promover la actividad artesanal en todo el país. Sus objetivos son destacar la calidad artesanal, valorizar la actividad en la economía de la cultura e impactar positivamente en los ingresos de las familias artesanas.

El latido de las fibras

La muestra se inauguró en el equinoccio del año pasado. Por eso, el texto curatorial señala: “Septiembre marca el momento en que la tierra ofrece su abundancia y las comunidades originarias renuevan su vínculo con ella. Las fibras laten como el monte y ese latido se transforma en arte. Desde los pueblos originarios del Chaco, Formosa y Salta, esta muestra celebra la vitalidad de las tradiciones que florecen en cada nueva primavera. Los objetos reunidos aquí -una canasta, un tejido, una figura- llevan en sus tramas la conexión con la tierra, el ritmo de lo ancestral y la presencia de lo sagrado en lo cotidiano. Una ofrenda que vienen de otro tiempo y trae el espíritu de la naturaleza”, según Insaurralde.