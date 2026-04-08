Demoran a un hombre en Resistencia con dos televisores y buscan establecer su procedencia

Un hombre de 32 años fue demorado este mediodía en la ciudad de Resistencia, luego de ser interceptado por efectivos policiales mientras trasladaba dos televisores sin poder acreditar su procedencia.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 12 sobre avenida Vélez Sarsfield al 800, en el marco de tareas preventivas realizadas por personal del Servicio Externo de la Comisaría Octava.

Según informaron fuentes policiales, los agentes identificaron al ciudadano y constataron que llevaba consigo un Smart TV de 42 pulgadas y otro televisor de 32 pulgadas, ambos de color negro, sin contar con documentación que justificara su propiedad.

Ante esta situación, se procedió al secuestro de los equipos para determinar su origen y si están vinculados a algún hecho delictivo.

Por disposición de la magistratura en turno, el hombre fue notificado de las actuaciones en libertad, quedando supeditado a la aparición de denuncias relacionadas con los elementos incautados.

La investigación continúa para establecer la procedencia de los televisores y descartar su vinculación con ilícitos recientes en la zona.