El Impenetrable: unas 20 familias quedaron aisladas por la crecida del Bermejo

La crecida del río Bermejo genera complicaciones en El Impenetrable chaqueño, donde unas 20 familias permanecen aisladas debido a los anegamientos que afectan caminos y accesos rurales.

Según informó la Policía del Chaco, a través de su División Fluvial, la situación es crítica en la zona de Wichí–El Pintado, donde el agua cubre extensos tramos de los caminos vecinales e impide la circulación vehicular.

CAMINOS CORTADOS Y VIVIENDAS AISLADAS

El informe detalla que el camino que conecta la localidad con el paraje Las Flores se encuentra intransitable desde unos seis kilómetros del casco urbano, con un corte que se extiende por aproximadamente 12 kilómetros.

Como consecuencia, alrededor de 15 viviendas quedaron aisladas. Las familias, de origen criollo, deben movilizarse mediante tracción a sangre, aunque hasta el momento no se reportan viviendas inundadas ni riesgos para la vida.

Una situación similar se registra en el acceso a la planta de agua potable, en la zona conocida como ex Pintado Viejo, donde el agua cubre el camino desde unos cinco kilómetros antes de llegar. Allí permanecen aisladas otras cinco familias, además de trabajadores del servicio.

ASISTENCIA Y MONITOREO

Desde la fuerza indicaron que mantienen contacto constante con el delegado municipal Fidel Coria y el intendente de El Sauzalito, Jorge Monzón, para coordinar la asistencia en la zona.

Si bien durante la jornada no fue posible descender embarcaciones por las condiciones del terreno, los equipos de la División Fluvial permanecen disponibles ante cualquier emergencia.

En recorridas realizadas en el área afectada, los efectivos observaron a vecinos trasladando mercadería a pie para asistir a familias aisladas en el paraje ex Pintado Viejo.

Ante esta situación, el personal policial brindó acompañamiento y cobertura para garantizar el traslado seguro, debido a la profundidad de los sectores anegados.

Las autoridades continúan monitoreando la evolución del río y no descartan que la situación se agrave si persisten las lluvias en la región.