Quiso evitar un control, chocó a una policía y terminó detenido con cocaína

Un joven de 24 años fue detenido en las últimas horas tras protagonizar un violento episodio al intentar evadir un control policial por ruta provincial N° 6, cerca de San Bernardo. El sujeto llevaba consigo cocaína.

Alrededor de las 14.30, efectivos de la División Operaciones Droga Interior de Villa Ángela realizaban un operativo de control vehicular y al intentar detener la marcha de una moto Honda Titan, el conductor realizó una maniobra evasiva para darse a la fuga.

Durante la huida, el motociclista embistió a una agente policial y también colisionó contra un móvil oficial. A raíz del impacto, perdió el control del rodado y cayó sobre la cinta asfáltica, momento en el que fue reducido y demorado por los efectivos intervinientes. La agente resultó con lesiones de carácter leve.

Tras la aprehensión, los uniformados requisaron al joven y encontraron en su poder un envoltorio con 121,5 gramos de cocaína. Por disposición de la Fiscalía Antidrogas, se procedió al secuestro de la sustancia, la motocicleta y un teléfono celular.

Además, el implicado quedó detenido por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737, mientras que en paralelo se iniciaron actuaciones por daños al vehículo policial y lesiones, en el marco de la investigación del hecho.