El Municipio avanza con trabajos de saneamiento y reparación en el Jardín N° 54

Durante la mañana de este martes, autoridades municipales realizaron una visita al Jardín de Infantes N° 54 “Gaspar de Nicola” con el objetivo de coordinar trabajos de saneamiento y reparación en el edificio escolar.

La recorrida fue encabezada junto a la directora regional Miriam Gómez, la jefa de Infraestructura, arquitecta Mabel Betik, y el coordinador de Obras Públicas, Rubén Torres.

En el lugar se avanzó en una agenda de trabajo articulada para llevar adelante tareas de saneamiento integral del predio y la reparación del muro de la institución educativa.

Además, las autoridades realizaron un relevamiento general para identificar y atender distintas necesidades vinculadas al funcionamiento y mantenimiento del establecimiento.

Desde el Municipio remarcaron que continúan acompañando de manera permanente a las instituciones educativas mediante acciones coordinadas y respuestas concretas para mejorar las condiciones edilicias.

“Seguimos trabajando con compromiso y de manera conjunta para dar respuesta a las necesidades de nuestra comunidad educativa”, señalaron.