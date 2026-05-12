Aniversario de Las Palmas: anunciaron la realización de varias obras de infraestructura

En el marco del 144° aniversario de Las Palmas, el gobernador Leandro Zdero encabezó el acto central junto al intendente, Víctor Armella, donde anunció una serie de obras, como la refacción integral de la Escuela Técnica 27; de la comisaría local; y la construcción del microestadio Club Palermo para el crecimiento de la localidad y del departamento Bermejo .

Entre los anuncios importantes, el gobernador Zdero confirmó el inicio de la mejora integral de la comisaría local, obra que se ejecutará mediante un esfuerzo conjunto entre la Provincia y el Municipio. Además, anunció la próxima refacción integral de la Escuela de Educación Técnica N°27, proyecto que contempla el cerramiento del predio, la refacción de sanitarios y la puesta en valor del acceso al establecimiento, con el objetivo de fortalecer las condiciones edilicias para toda la comunidad educativa.

Asimismo, el gobernador confirmó la construcción del microestadio del Club Atlético Palermo, que incluirá polideportivo cubierto, piso de hormigón, jirafas multideporte, tribunas e iluminación.

DESARROLLO ESTRATÉGICO DEL PUERTO LAS PALMAS

En otro tramo de su discurso, Zdero puso especial énfasis en el desarrollo estratégico del puerto de Las Palmas y su importancia para toda la región. En ese sentido, valoró el acompañamiento de la diputada provincial Elda Insaurralde, «quien está dispuesta a acompañarnos con la ley de Puertos, para que lleguen las inversiones y podamos reconvertir la matriz productiva que tanto necesitamos los chaqueños y la Argentina», señaló.

Además, adelantó que próximamente recibirán una visita oficial para avanzar en la habilitación definitiva del Puerto y el traslado de la grúa que permitirá comenzar con su funcionamiento operativo.

Destacó el impacto que tendrá el desarrollo de la Hidrovía Paraná-Paraguay y las gestiones conjuntas con autoridades paraguayas para avanzar en la concreción del futuro puente internacional entre Chaco y Paraguay, que tendrá como punto estratégico a Las Palmas. «Esta región será un polo logístico de intercambio y crecimiento para toda la provincia», indicó.

El mandatario provincial también llamó a los jóvenes a prepararse para las oportunidades que traerán las nuevas inversiones y defendió la necesidad de impulsar leyes y herramientas que permitan atraer capitales y transformar la matriz económica y productiva de Chaco.