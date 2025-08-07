El Gobierno Y La Fundación Giardinelli Lanzaron El 30° Foro Internacional Del Libro Y La Lectura

El evento será gratuito y se realizará el 21 y 22 de agosto con la participación de prestigiosos disertantes nacionales e internacionales. Se encuentra abierta la inscripción para los interesados en participar que requieran certificado.

El Gobierno provincial y la Fundación Mempo Giardinelli anunciaron la realización de la 30° edición del tradicional Foro Internacional del Libro y la Lectura que se llevará a cabo el 21 y 22 de agosto en Resistencia. “Desde Cultura acompañamos la organización de este evento tan importante que lleva adelante la Fundación y año a año congrega a una multitud de personas con el fin de promover la lectura”, subrayó la vicepresidente del Instituto de Cultura Daniela Valdéz.

Este miércoles, en la sede de la Fundación, Mempo Giardinelli y autoridades de Cultura brindaron detalles sobre esta nueva edición del Foro que, como todos los años, será gratuito y abierto, y sólo quienes requieran control de asistencias y certificado deberán hacer la inscripción previa con el pago de un arancel.

El Foro anual de la Fundación Mempo Giardinelli es reconocido como el gran encuentro literario no comercial del Nordeste Argentino por la calidad de los más de mil intelectuales, académicos, narradores, poetas, editores y especialistas en literatura infantil y juvenil que año tras año se dan cita en la provincia.

Se trata de un encuentro literario y cultural entre expertos en la materia y público en general, para discutir sobre literatura, fomentar la lectura y promover el libro como objeto cultural. “Tenemos mucha emoción y expectativas, cada foro es un espacio de crecimiento y de transformación para todos los presentes. Los esperamos a todos; sin dudas será una experiencia inolvidable”, remarcó Valdéz.

Mempo Giardinelli informó que el evento se realizaría en principio en la Casa de las Culturas, con la posibilidad de trasladarlo al Centro de Convenciones Gala en función de la cantidad de inscriptos.

“Trabajamos por la cultura, por la alfabetización, por el conocimiento teórico y aplicación práctica, porque leer es dar vida, es un acto de amor y ese es el mensaje que venimos inculcando a lo largo de todas las ediciones”, subrayó. Por último, informó que como cada año se espera una masiva concurrencia de Chaco y más de 10 provincias. “Se trata de un gran esfuerzo que realizamos para que la gente pueda disfrutar de este espacio de reflexión y de lectura, tan necesario”, acotó.

Como en los últimos años la inscripción para quiénes requieran certificación se realizará exclusivamente en forma virtual desde la página de la Fundación a partir del 6 de agosto. El arancel es de 30 mil pesos. Esta nueva edición del Foro contará con el apoyo del Instituto de Cultura a través del Consejo Federal de Inversiones. Colaboran también la Provincia de Buenos Aires, las empresas Gala Convenciones, OSDE y editoriales comprometidas con la cultura nacional como LoQueLeo, Marea, Fondo de Cultura Económica y Contexto.

Programa del evento

Este año la Conferencia Magistral de apertura del Foro estará a cargo de María Teresa Andruetto, única escritora argentina que ha ganado el Premio Andersen (considerado el Nobel de la literatura para niños). Esa misma tarde tendrá lugar una segunda disertación, a cargo de Eduardo Sacheri, cuyos cuentos y novelas fueron llevados al cine en La noche de la Usina, Metegol y El secreto de sus ojos.

En cada uno de los encuentros habrá oportunidad de dialogar, escuchar, debatir y leer a grandes escritores e intelectuales del país y del mundo como Jorge Slava (Perú), recientemente galardonado con el Premio Nacional de Literatura y autor de un notable ensayo sobre lectura ¨Un placer ausente¨, también Fanuel Hanan Diaz (Venezuela), especialista en libros para niños y jóvenes que presenta en Argentina su libro en la colección Espacios para la Lectura.

La ilustradora y autora integral Isol también estará presente, creadora de Petit, el personaje animado de Paka Paka y de tantos libros magistralmente ilustrados por los cuales ha resultado ganadora del Premio Internacional Astrid Lindgren. Participarán además escritoras como Camila Fabbri, Emilce Moler quien ha logrado hacer excelente literatura con su testimonio como sobreviviente de la ¨Noche de los lápices¨, así como Graciela Bialet, el formoseño Orlando Van Bredam, Andrés Sobico y Marco Augusto Ferreira, actualmente director de la Biblioteca Nacional del Paraguay.

Llegarán al Chaco académicos como Iana Konstantinova (Bulgaria), Fernando Operé (USA) y Mariela Blanco (Mar del Plata), esta última especializada en la obra de Jorge Luis Borges. Este Foro convoca además a quienes saben de comunicación literaria como la booktuber mexicana Lucero Gómez Cruz, creadora del espacio LuLectura y la editora especializada en libros inclusivos Fabiana Nolla, todos ellos profundizarán temáticas específicas en talleres con propuestas concretas para las aulas.