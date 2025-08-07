Un detenido tras intento de linchamiento en Villa San Martín: tensión vecinal por un presunto ladrón armado

Resistencia – 6 de agosto de 2025, 22:33 hs. Una noche de alta tensión se vivió en el barrio Villa San Martín cuando un joven de 19 años fue sorprendido por vecinos mientras merodeaba los techos de una vivienda. El sospechoso, aparentemente armado y arrojando objetos contundentes, generó la indignación de más de 30 personas que intentaron hacer justicia por mano propia, derivando en un violento intento de linchamiento frustrado por la Policía.

El hecho fue advertido a través del sistema SAECAD 911, que alertó a la Comisaría Octava Metropolitana sobre la presencia de un individuo no identificado desplazándose por los techos en calle French al 1100, en una zona residencial de la ciudad. Al arribar, los efectivos policiales se encontraron con un grupo numeroso de vecinos, visiblemente alterados, que señalaban a un joven como autor de presuntos intentos de robo.

Según el parte oficial, el sospechoso se encontraba en los techos de una vivienda arrojando elementos contundentes hacia los vecinos y efectivos. Ante esta situación, el personal policial procedió a bajarlo del lugar con maniobras de contención y, al intentar esposarlo, el tumulto se abalanzó sobre él con la intención de agredirlo físicamente.

En ese tenso contexto, los uniformados se vieron obligados a formar un cerco humano para proteger al demorado, logrando trasladarlo al móvil policial bajo una lluvia de insultos y agresiones físicas. Durante el procedimiento, varios efectivos sufrieron ataques por parte de los vecinos, que no pudieron ser identificados en el momento y cuya identificación continúa en curso.

El detenido fue posteriormente trasladado a la División Medicina Legal, donde se lo identificó como Milton Gonzalo M., de 19 años, con domicilio en Pasaje Wilde del barrio Villa Gonzalito. Medina presentaba un corte en el brazo derecho y una herida punzante en el muslo derecho, aparentemente producto del enfrentamiento. Por recomendación médica, fue derivado al Hospital Julio C. Perrando para una mejor atención.

El hecho generó preocupación entre las autoridades por la escalada de violencia social y la creciente tendencia a los intentos de linchamiento, que ponen en riesgo tanto a los sospechosos como a los propios efectivos encargados de intervenir.

La causa permanece en etapa investigativa. Se procura ahora la identificación de los vecinos que agredieron al personal policial, a fin de deslindar responsabilidades penales. Desde la fuerza se reiteró el llamado a la comunidad a colaborar con la Justicia y evitar la violencia colectiva, recordando que todos los procedimientos deben ser canalizados a través de las instituciones correspondientes.