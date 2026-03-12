La Municipalidad de Fontana continúa con trabajos de perfilado y arreglo de calles

650130335_18343449364243095_8844606898715136456_n (1)

La Municipalidad de Fontana informó que continúan los trabajos de perfilado y mantenimiento de calles en distintos barrios de la ciudad, con el objetivo de mejorar la circulación y las condiciones de transitabilidad para los vecinos.

Durante la mañana de este jueves, los equipos municipales intervinieron en 📍calle Comandante Fontana, donde se realizaron tareas de nivelado y acondicionamiento de la calzada.

Mejora de la transitabilidad en los barrios

Desde el municipio destacaron que estas tareas forman parte de un plan permanente de mantenimiento urbano, orientado a mejorar el estado de las calles y facilitar el tránsito tanto de vehículos como de peatones.

Los trabajos incluyen principalmente:

  • Perfilado de calles de tierra

  • Nivelación de la calzada

  • Acondicionamiento para mejorar el drenaje y la circulación

Según indicaron desde la gestión del intendente Fernando Cuadra, estas intervenciones buscan responder a las demandas de los vecinos y garantizar mejores condiciones en los barrios.

Obras financiadas con recursos municipales

Desde la comuna remarcaron que estas acciones se realizan con recursos municipales y destacaron el compromiso de continuar con el mantenimiento de la infraestructura urbana.

“Seguimos trabajando para el beneficio de nuestros vecinos mejorando la transitabilidad en los barrios de nuestra ciudad”.

Además, el municipio recordó que los recursos provenientes de los impuestos se destinan a obras y servicios públicos, con el objetivo de seguir fortaleciendo el desarrollo de Fontana

Internacionales

WhatsApp Image 2026-03-12 at 10.18.20

Protección de las lagunas en Resistencia: la APA removió una ocupación ilegal en Villa Chica

649970847_122270235848167730_4035547545904525337_n

Colonia Popular realizó mejoras en la iluminación del predio deportivo

650220652_122249691512159935_5556773862764732131_n

La Verde impulsa un vivero y asistencia a productores en la zona rural