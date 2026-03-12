La Municipalidad de Fontana continúa con trabajos de perfilado y arreglo de calles

La Municipalidad de Fontana informó que continúan los trabajos de perfilado y mantenimiento de calles en distintos barrios de la ciudad, con el objetivo de mejorar la circulación y las condiciones de transitabilidad para los vecinos.

Durante la mañana de este jueves, los equipos municipales intervinieron en 📍calle Comandante Fontana, donde se realizaron tareas de nivelado y acondicionamiento de la calzada.

Mejora de la transitabilidad en los barrios

Desde el municipio destacaron que estas tareas forman parte de un plan permanente de mantenimiento urbano, orientado a mejorar el estado de las calles y facilitar el tránsito tanto de vehículos como de peatones.

Los trabajos incluyen principalmente:

Perfilado de calles de tierra

Nivelación de la calzada

Acondicionamiento para mejorar el drenaje y la circulación

Según indicaron desde la gestión del intendente Fernando Cuadra, estas intervenciones buscan responder a las demandas de los vecinos y garantizar mejores condiciones en los barrios.

Obras financiadas con recursos municipales

Desde la comuna remarcaron que estas acciones se realizan con recursos municipales y destacaron el compromiso de continuar con el mantenimiento de la infraestructura urbana.

“Seguimos trabajando para el beneficio de nuestros vecinos mejorando la transitabilidad en los barrios de nuestra ciudad”.

Además, el municipio recordó que los recursos provenientes de los impuestos se destinan a obras y servicios públicos, con el objetivo de seguir fortaleciendo el desarrollo de Fontana