El fin de semana largo culmina con ascenso de temperatura y sin lluvias

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El Servicio Meteorológico Nacional anuncia una jornada calurosa, con cielo nublado para éste martes 24 de marzo y anticipa el aumento de temperatura para los próximos días.

Para este martes se espera una máxima de 24 grados y una mínima de 15 grados, con cielo nublado. La humedad será del 83 por ciento.

El miércoles la máxima será de 28 grados y la mínima de 18 grados, con cielo mayormente nublado.

El jueves se espera una jornada aún más calurosa. La máxima trepará a los 32 grados y la mínima en 21 grados, con cielo parcialmente a mayormente nublado.

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