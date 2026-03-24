Fin de semana largo: más de un millón de turistas y $231 mil millones en gastos

Durante el fin de semana largo por el Día de la Memoria, más de un millón de turistas se movilizaron por distintos puntos del país y generaron un impacto económico superior a los $231 mil millones , según un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

En total, viajaron 1.012.000 personas, lo que representó un crecimiento del 48,8% en comparación con el mismo período del año pasado. Sin embargo, el gasto promedio diario se ubicó en $103.793 , con una caída en términos reales frente a otros fines de semana largos recientes.

El informe señala que predominó un perfil de turista más austero, que optó por escapadas cortas y destinos cercanos, en parte por el encarecimiento de los costos y también por la condición de día no laborable (y no feriado) del lunes.

La estadía promedio fue de apenas 2,2 noches, incluso en un fin de semana extendido de cuatro días, lo que reflejó una fragmentación en los viajes y una menor duración de las estadías.

En cuanto a la dinámica, se registró un movimiento turístico distribuido, sin grandes concentraciones, con fuerte presencia de actividades culturales vinculadas a la conmemoración del 24 de marzo, muchas de ellas gratuitas. También se destacó la actividad en espacios gastronómicos, ferias y eventos nocturnos.

Entre los destinos más elegidos se ubicaron la Ciudad de Buenos Aires, Bariloche, Puerto Iguazú, Salta, Mendoza, Mar del Plata y Ushuaia, junto con localidades bonaerenses como Tigre, Tandil y San Antonio de Areco.

En el caso del Chaco, el movimiento fue moderado, con una ocupación hotelera promedio del 25% . El Impenetrable alcanzó el 35%, mientras que la región Litoral llegó al 29% y el Centro-Sudoeste apenas al 11%. La estadía promedio fue de tres días, con un gasto estimado de $75.000 diarios por turista.

La actividad en la provincia estuvo acompañada por una agenda cultural y de naturaleza, con eventos como la muestra «Raíces de Mujer» en Villa Ángela, el Encuentro Nacional de Reservas Naturales Privadas en Resistencia y distintas ferias y propuestas gastronómicas.

El fin de semana también funcionó como antesala de Semana Santa, lo que incidió en un movimiento más moderado y distribuido, en un contexto donde el turismo interno continúa adaptándose a las condiciones económicas actuales.