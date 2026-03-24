Crimen en Corrientes: quién era el productor rural que fue asesinado a tiros frente a su esposa

Referente del trabajo ganadero en la provincia de Corrientes, Melchor Baltazar Díaz, más conocido en la región de La Cruz como «Pitoi», fue asesinado a tiros el pasado viernes por la noche en su campo del paraje Yurú Cuá. La muerte del productor de 84 años, quien pasó toda su vida dedicado a la actividad rural, encendió las alarmas en el sector agropecuario y la comunidad local, que reclama respuestas y justicia inmediata tras el violento crimen.

Díaz era uno de los últimos referentes del antiguo gaucho correntino, forjado en el trabajo diario y el vínculo profundo con el campo. Durante décadas fue capataz de la estancia San Manuel, propiedad de la familia De Feu, con quienes construyó una relación de respeto y confianza. Como reconocimiento a toda una vida de esfuerzo, los propietarios le cedieron a Díaz 200 hectáreas y una vivienda para que pudiera continuar en la actividad ganadera ya jubilado.

Tal era el vínculo que había forjado con sus empleadores, que la familia De Feu también lo llevó un tiempo a trabajar en una estancia de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, él eligió regresar a «San Manuel», donde uno de sus hijos continúa trabajando como capataz.

Quienes conocieron a «Pitoi», según consigna el medio local Informate Esquina, lo describen como «un tipo servicial y querido por todos», un hombre de campo que dedicó toda su vida al trabajo rural.

El episodio generó conmoción en el sector agropecuario local y motivó un comunicado de la Sociedad Rural de La Cruz, que expresó su repudio y pidió mayor seguridad en las zonas rurales.

«La Sociedad Rural de La Cruz manifiesta su más enérgico repudio ante el lamentable y violento hecho ocurrido, que terminó con la vida de un productor agropecuario de nuestra comunidad», comenzó el comunicado.

Y siguió: «Este acto de extrema gravedad no solo enluta a una familia, sino que genera una profunda preocupación en todo el sector productivo y en la sociedad en su conjunto. No podemos permanecer indiferentes ante hechos de esta naturaleza, que atentan contra la vida, el trabajo y la paz social».

Desde la entidad gremial agropecuaria reclamaron la captura de los homicidas: «Solicitamos a las autoridades competentes el pronto y total esclarecimiento de lo sucedido, así como el accionar firme de la justicia para que los responsables sean identificados y reciban la sanción que corresponde».

Por último, pidieron mayor seguridad en el ámbito rural: «Reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de nuestros productores y con la necesidad urgente de garantizar condiciones de seguridad que permitan desarrollar nuestras actividades en un marco de tranquilidad y respeto».

El caso y cómo continúa la investigación

«Pitoi» Díaz fue atacado en presencia de su esposa Laura, cuando tres hombres encapuchados irrumpieron en su vivienda. Las primeras pesquisas indican que los asaltantes tenían conocimiento de que el productor había vendido ganado recientemente y contaba con dinero en su poder.

Durante el asalto, los delincuentes golpearon a Laura, le sustrajeron los teléfonos y los arrojaron en un balde con agua, ignorando que en ellos estaba la clave para acceder a una cuenta con fondos. Los ladrones luego recorrieron la vivienda y se llevaron 2.400.000 pesos en efectivo. También sustrajeron la camioneta Ford Ranger gris del productor, la cual usaron para escapar y luego abandonaron cerca de la localidad de Yapeyú.

Según pudo averiguar Infobae a partir de sus registros crediticios, Díaz estaba al día y no registraba deudas bancarias al momento de su asesinato.

La mujer, que permaneció encerrada durante varias horas, salió de la estancia a la mañana siguiente y caminó hasta la Ruta Provincial 145 para pedir ayuda. Un vecino la asistió y contactó a las autoridades. Cuando la Policía llegó al lugar, encontró una escena que mostraba la violencia del ataque y la presencia de cartuchos de escopeta calibre 16 en un lavatorio, lo que indica que los atacantes estaban preparados para un enfrentamiento.

La zona donde ocurrió el crimen carece de señal telefónica y vigilancia, lo que dificultó una respuesta rápida. Tras el hallazgo de la camioneta, se desplegó un operativo policial en la región para intentar dar con los responsables. Hasta el momento, no hay detenidos.

Un día después del crimen, y con el seguimiento in situ del jefe de la Policía de Corrientes, comisario general Miguel Leguizamon, se realizó un allanamiento en la ciudad de Alvear, el cual derivó en el secuestro de un arma de fuego, teléfonos celulares y otros elementos que deberán ser peritados para saber si están relacionados con el hecho. En simultáneo, continúan las tareas investigativas en coordinación con la Unidad Fiscal de Paso de los Libres.

El caso fue caratulado como «homicidio calificado en ocasión de robo en despoblado y en banda». La investigación está a cargo de la comisaría de La Cruz junto a la fiscalía de turno.