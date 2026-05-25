El feriado del 25 de Mayo movilizó $340 mil millones con fuerte impulso del turismo regional

El fin de semana largo por el 25 de Mayo movilizó a 1.440.120 turistas en todo el país y generó un impacto económico estimado en $339.880 millones , según un relevamiento difundido por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

El movimiento estuvo marcado principalmente por escapadas cortas, turismo regional y actividades vinculadas a celebraciones patrias, fiestas populares, gastronomía y eventos culturales y deportivos.

De acuerdo al informe, el gasto promedio diario por turista fue de $112.385, mientras que la estadía media alcanzó las 2,1 noches . En comparación con el feriado del 25 de Mayo de 2023, la cantidad de viajeros creció un 9,1%, aunque el gasto total resultó menor debido a que este año el descanso tuvo un día menos.

CAME señaló además que este fue el tercer fin de semana largo con mayor movimiento turístico de los cinco registrados hasta el momento en 2026.

En Chaco, la actividad turística mostró un comportamiento moderado . La ocupación hotelera provincial promedió el 38%, con mejores niveles en la Región Litoral, que alcanzó el 44%. La Región Impenetrable registró un 36% y el Centro-Sudoeste un 34%.

El gasto promedio diario por turista en la provincia fue estimado en $75 mil , incluyendo alojamiento, comidas y traslados, mientras que la permanencia promedio fue de tres días.

Resistencia concentró gran parte del movimiento turístico y recreativo, impulsado por torneos deportivos, festivales culturales, propuestas gastronómicas, actividades folklóricas y ferias regionales realizadas en plazas y espacios públicos durante el fin de semana patrio.

También hubo actividad en localidades como Presidencia Roque Sáenz Peña, Villa Ángela, Charata, Puerto Tirol y Las Palmas, donde se realizaron peñas, actos patrios, competencias deportivas y propuestas vinculadas al turismo de cercanía.

A nivel nacional, Córdoba se destacó entre los destinos más convocantes por eventos deportivos y recitales, mientras que provincias como Mendoza, Salta y San Juan registraron movimiento asociado al automovilismo y competencias internacionales.

El informe también remarcó el crecimiento de las escapadas internas frente a la caída del turismo internacional, impulsado por la búsqueda de opciones más accesibles en un contexto económico ajustado.

Entre los destinos más buscados aparecieron Buenos Aires, Puerto Iguazú, Bariloche, Mendoza y Salta . Además, Aerolíneas Argentinas informó que más de 147 mil pasajeros reservaron vuelos durante el fin de semana largo, con predominio de viajes dentro del país.

Según CAME, en lo que va de 2026 ya se registraron cinco fines de semana largos, durante los cuales viajaron más de 9,3 millones de turistas y se movilizaron más de $2,6 billones en consumo turístico.