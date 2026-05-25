Cuatro aprehendidos en operativos policiales en Makallé y Resistencia

Distintos operativos preventivos realizados este domingo en Makallé y Resistencia dejaron como saldo cuatro personas aprehendidas, además del secuestro de un animal porcino y una camioneta.Uno de los procedimientos fue llevado adelante por efectivos de la División Rural Colonia Popular en un camino rural cercano al desvío al peaje de Makallé. Cerca de las 12:10, los agentes interceptaron una camioneta y, durante la inspección, encontraron un porcino sin vida oculto debajo de una carga de leña. Al solicitar la documentación correspondiente para acreditar la procedencia del animal, los ocupantes del vehículo no pudieron justificar su origen, por lo que intervino la Fiscalía Rural y Ambiental. Por disposición judicial, se procedió al secuestro del animal y del rodado, mientras que los dos ocupantes fueron notificados de su aprehensión. Las actuaciones continúan con la intervención de un médico veterinario.

En paralelo, personal de la División Caminantes realizó controles preventivos e identificación de personas en distintos sectores del centro de Resistencia, donde detectó a dos hombres con requerimientos judiciales vigentes.

El primero de los casos ocurrió alrededor de las 11:20 en la peatonal Juan D. Perón. Allí, los efectivos identificaron a un hombre de 31 años y, tras consultar sus datos en el sistema policial, comprobaron que tenía un pedido de aprehensión vigente en una causa por presunta tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Luego de ser examinado por Medicina Legal, fue trasladado a la dependencia correspondiente.

Minutos más tarde, cerca de las 11:45, personal motorista demoró a un joven de 26 años que registraba un requerimiento judicial activo relacionado con la fuga de un paciente, solicitado por un equipo fiscal de Resistencia.