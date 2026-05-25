Una multitud acompañó el desfile cívico-militar del 25 de Mayo en Resistencia

La ciudad de Resistencia vivió una verdadera fiesta popular durante el desfile cívico-militar realizado en el marco de los festejos por el 25 de Mayo, con una multitudinaria participación de vecinos, instituciones y delegaciones escolares que colmaron las inmediaciones del Mástil Mayor.

La jornada estuvo marcada por el colorido de las escuelas, la presencia de las fuerzas vivas de la comunidad y el acompañamiento masivo de familias que se acercaron para compartir una de las celebraciones patrias más emblemáticas del calendario nacional.

Desde temprano, alumnos de distintos establecimientos educativos desfilaron con orgullo portando banderas, estandartes y escarapelas, en medio de un clima festivo atravesado por la emoción, la tradición y el sentimiento de pertenencia.

También formaron parte del acto instituciones intermedias, colectividades, agrupaciones tradicionalistas y representantes de las fuerzas de seguridad y armadas, quienes recibieron el permanente reconocimiento y aplauso del público apostado a lo largo del recorrido.

El paso de cada delegación despertó ovaciones y saludos de vecinos que acompañaron la celebración con banderas celestes y blancas, mate en mano y celulares listos para registrar cada momento del desfile.

Como ocurre cada año, el Mástil Mayor volvió a convertirse en el epicentro de una convocatoria popular que reunió a distintas generaciones en torno a la memoria histórica, los símbolos patrios y el espíritu de comunidad.

Durante toda la actividad predominó un clima de respeto, alegría y participación ciudadana, reafirmando el valor de las fechas patrias como espacios de encuentro, identidad y unidad colectiva.

De esta manera, la conmemoración del 25 de Mayo tuvo en las calles de Resistencia una de sus expresiones más tradicionales y emotivas, reflejando el fuerte vínculo de la comunidad chaqueña con la historia argentina y los valores nacionales.