La Escondida rindió homenaje a la Patria en un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo

La localidad de La Escondida conmemoró este 25 de Mayo con un acto patriótico encabezado por el intendente Alfredo Caballero, quien participó del tradicional izamiento de la bandera en el mástil de la Plaza Central.

La ceremonia contó con la presencia de autoridades locales, directivos de instituciones educativas y vecinos de la comunidad, quienes se reunieron para rendir homenaje a la Patria en el marco de los 216 años de la Revolución de Mayo.

Durante la actividad, el jefe comunal destacó la importancia de mantener vivos los valores históricos y el espíritu patriótico que marcaron el nacimiento de la Nación Argentina.

“Honramos nuestra historia y nuestros símbolos patrios”, expresó Caballero, al recordar que el 25 de mayo de 1810 “marcó el inicio de un camino de libertad, valentía y unión para todo el pueblo argentino”.

Asimismo, señaló que esta fecha histórica invita a reflexionar sobre “el coraje y la decisión de quienes soñaron con una patria libre”, renovando el compromiso con los ideales de unidad y construcción colectiva.

El acto se desarrolló en un clima de respeto y emoción, acompañado por los colores celeste y blanco que volvieron a vestir la Plaza Central en una jornada de profundo sentimiento nacional.