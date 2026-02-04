El Espinillo: el programa Ñachec fortalece el trabajo territorial en El Impenetrable

El Programa Provincial Social y Articulado Ñachec, dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano, llevó adelante una intensa jornada de trabajo en la localidad de El Espinillo, en la región de El Impenetrable, reafirmando su presencia en territorio y el acompañamiento directo a las comunidades del interior chaqueño.

El coordinador regional del programa, Fernando Vogel, explicó que las actividades se desarrollaron en articulación permanente con el ministro de Desarrollo Humano, Diego Gutiérrez, y formaron parte de una agenda integral orientada a garantizar derechos básicos. “Estamos en contacto permanente con nuestro ministro y esta jornada incluyó acciones de contención alimentaria y la entrega de tanques cisterna a familias de parajes rurales, en el marco de políticas públicas que buscan asegurar el acceso al agua segura y la seguridad alimentaria”, señaló.

Durante la jornada, el equipo de Ñachec también visitó a las familias beneficiarias de las viviendas ejecutadas por el programa y entregadas el año pasado, con el objetivo de evaluar el estado de las unidades habitacionales, relevar necesidades y fortalecer el vínculo con los vecinos mediante un abordaje personalizado y territorial.

Asimismo, se realizaron recorridas en los parajes rurales Río Muerto, Cruz y El Tapado, donde se concretó la entrega de tanques cisterna gestionados a través de un convenio entre el Gobierno provincial y UNICEF. Esta acción permitió beneficiar a familias que históricamente enfrentan serias dificultades para acceder al agua potable.

En paralelo, se llevó adelante asistencia alimentaria destinada a comunidades originarias, alcanzando a más de 80 familias de la comunidad Wichí, a quienes se les entregaron módulos alimentarios como parte de las políticas de acompañamiento social que impulsa el programa.

“Realizamos una jornada integral de trabajo en territorio, como nos pide el gobernador Leandro Zdero, visitando a las familias beneficiarias de viviendas Ñachec, recorriendo parajes rurales y concretando la entrega de tanques cisterna a través del convenio con UNICEF. Además, brindamos asistencia alimentaria a familias de la comunidad Wichí, siempre cerca de la gente y con respuestas concretas”, destacó Vogel.

Por último, el coordinador regional afirmó que desde el Programa Ñachec se continuará fortaleciendo este tipo de acciones, con eje en la inclusión social, el fortalecimiento comunitario y la mejora de la calidad de vida de las familias del interior provincial.