Avanza la obra de agua potable en General Pinedo y prevén más de 5.800 conexiones domiciliarias

El intendente de General Pinedo, Franco Ciucci, destacó los avances de la obra de red de agua potable en la localidad y aseguró que durante este año podría finalizarse un proyecto histórico que permitirá garantizar el acceso al agua segura a más de 5.800 familias, además de beneficiar a otras localidades del sudoeste chaqueño.

Se trata de una obra de gran envergadura que se ejecuta de manera paralela al Segundo Acueducto del Interior, que transporta agua desde el río Paraná hasta General Pinedo, atravesando casi 300 kilómetros. Según explicó el jefe comunal, el acueducto ya se encuentra operativo desde hace dos años y actualmente el agua potable ingresa a la planta local, desde donde se distribuye a través de la red existente.

Ciucci recordó que, ante la falta de finalización de la planta y la red fina, durante una primera etapa el municipio debió acopiar agua en la pileta del Club Pinedo Central para luego distribuirla a la comunidad. Con el avance de la obra, el sistema pasó a funcionar a través de la planta de SAMEEP, ubicada en calle 23, entre 10 y 12, que hoy actúa como reservorio techado y centro de distribución.

Tras un período de entre siete y ocho meses de paralización, los trabajos se reanudaron el pasado 5 de enero, incluyendo la finalización de la planta, el tanque de almacenamiento y la red fina que llevará el servicio hasta cada vecino. En ese marco, el intendente remarcó que se está trabajando intensamente para reparar calles pavimentadas que debieron abrirse para la colocación de cañerías, una vez concluidas las pruebas hidráulicas.

Entre los puntos prioritarios mencionó los cruces de calles 23 y 12, 8 y 7, y 12 y 7, donde se prevé la reposición de hormigón. “Durante meses no se pudo avanzar porque había que hacer las pruebas hidráulicas. Ahora pedimos que se prioricen estos sectores y ya comenzaron las reparaciones”, señaló.

El proyecto, que originalmente contemplaba unas 4.800 conexiones, fue ampliado tras la incorporación de nuevos barrios como Progreso, Ángel Rosa, CONAIPO y Represa, alcanzando un total estimado de 5.810 usuarios. “Es una enorme alegría, sobre todo para quienes durante años dependieron del acarreo de agua en camiones, con todo lo que eso implica en costos y en calidad del servicio”, expresó Ciucci.

El intendente subrayó además el impacto positivo que la obra tendrá en la salud pública, al reducir enfermedades vinculadas al consumo de agua no segura, y en el empleo local, ya que actualmente trabajan alrededor de 40 personas en la obra, número que podría incrementarse a 60 a medida que avancen los trabajos.

Finalmente, Ciucci sostuvo que, aunque se trata de una obra que no se ve porque está bajo tierra, tendrá un impacto trascendental en la vida de la comunidad. “Cuando los vecinos abran la canilla y tengan agua potable, se va a entender la verdadera dimensión de esta transformación histórica para General Pinedo y toda la región”, concluyó.