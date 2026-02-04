Puerto Vilelas refuerza el operativo de eliminación de mini basurales y descacharrado en los barrios

La Municipalidad de Puerto Vilelas continúa desarrollando operativos de limpieza integral en distintos sectores de la ciudad, con tareas de eliminación de mini basurales, recolección de ramas y descacharrado, en el marco de una política sostenida de cuidado ambiental y mejora de los espacios públicos.

En esta oportunidad, los trabajos se llevaron adelante en el sector de Santa Lucía – barrio Molinos, donde personal municipal realizó intervenciones destinadas a retirar residuos acumulados y optimizar las condiciones de higiene urbana. Desde el Municipio informaron que estos operativos se desarrollan de manera continua y diaria en los diferentes barrios de la ciudad.

Las autoridades destacaron que estas acciones son fundamentales para prevenir enfermedades, evitar la proliferación de insectos y roedores, y mejorar la calidad de vida de los vecinos. En ese sentido, remarcaron la importancia del compromiso comunitario, solicitando a la población respetar los días y horarios establecidos para sacar los residuos domiciliarios.

Desde la Secretaría de Obras y Servicios Públicos señalaron que el cuidado de la ciudad es una tarea conjunta entre el Estado municipal y la comunidad, y que la colaboración de los vecinos resulta clave para sostener barrios más limpios y saludables.