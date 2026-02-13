El Ejército inscribe a jóvenes del Chaco que deseen ser soldados voluntarios
Hasta el 27 de febrero el Ejército Argentino mantiene abiertas las inscripciones para soldados voluntarios del Chaco.
Los interesados deben tener entre 18 y 24 años, ser argentinos, solteros y completar la documentación (DNI, partida de nacimiento, estudios).
Para más información y formularios on line se recomienda acudir a las redes oficiales de la fuerza de seguridad. También se puede consultar en la web oficial del Ejército Argentino o llamar al 0800-999-3537.
Entre los detalles se aclara que la incorporación se realizará en la base de la ciudad de Tandil, en la provincia de Buenos Aires, y especial atención en perfiles que sepan un oficio.
En la unidad militar más cercana se pueden realizar consultas. Los requisitos principales son ser ciudadano argentino nativo o por opción, tener entre 18 y 24 años al momento del inicio de la instrucción, ser soltero/a (con o sin hijos), estudios primarios completos y aprobar los exámenes médicos/psicológicos.
Entre los beneficios se destaca la percepción de un haber mensual, cobertura sanitaria, aportes previsionales y posibilidad de continuidad en la carrera militar.
Se recomienda acudir a las unidades del Ejército en la provincia para obtener la información actualizada de las fechas de incorporación.