Dos menores intentaron prender fuego una motocicleta en un control
Durante un control en conjunto entre Policía Caminera, Ruidos Molestos y la guardia comunitaria, este jueves por avenida Juan B. Justo y Alberdi, dos menores fueron detenidas sin casco y sin documentación del rodado.
Ante el requerimiento de un mayor de edad y el propietario de la moto, se negaron a brindar información e intentaron evitar el procedimiento, comenzaron a gritar y amenazaron con prender fuego la moto con un encendedor.
Finalmente, ambas fueron conducidas a la comisaría jurisdiccional.
Por otro lado, un motociclista fue demorado por circular sin casco, sin papeles y en estado de ebriedad. El test arrojó 2,12 g/l de alcohol en sangre. Su moto fue removida al corralón.
- 72 motos secuestradas
- 251 actas de infracción
- 24 licencias retenidas
Las autoridades reiteraron el pedido de respetar las normas para prevenir siniestros y proteger la vida.