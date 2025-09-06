El Ejército Argentino, el ferrocarril, una carta y un niño chaqueño: “Gracias a su llegada nos conocieron en todo el país”

181755w850h460c.jpg

Un tren con tanques irrumpió en la rutina de Avia Terai y transformó la ciudad en base de operaciones de la Fuerza. Los pobladores fueron testigos de un despliegue inédito que quedó grabado en la memoria local.

Avia Terai es una ciudad de Chaco y que, a esta altura del año, comienza a sentir el calor que anticipa la primavera. Aunque, a juzgar por los 30 grados que marca el termómetro en ese punto del país, podría tranquilamente asemejarse al verano porteño.

En una de esas jornadas, un movimiento inusual en las vías del ferrocarril “General Belgrano”, en cercanías a la estación Avia Terai, despertó la curiosidad de los pobladores.

¿Qué podía estar pasando?, ¿serían los vagones de Trenes Argentinos que trasladan los granos que se cultivan en la zona o, quizá, la carga de lo producido en los aserraderos y carpinterías de la zona?

Dicen, casualmente, que el ferrocarril determina, en cierta manera, la rutina de la ciudad y, por qué no, su historia: algunos cuentan que el nombre del lugar proviene de la degeneración del vocablo qom A yaq Taktapoq (que significa monte grande y espeso) pero, su pronunciación causaba inconvenientes en los operarios del tren, así que todo llevó a nombrar el centro de vida de aproximadamente 6.000 habitantes como Avia Terai.

Para agradecer a las distintas ciudades chaqueñas que sirvieron de escenario del “Libertador”, el Ejército participó de distintos actos y desfiles. (Foto: Ejército Argentino)

Lo que ninguno de esos ciudadanos argentinos imaginó fue que, esta vez, el tren les traería una sorpresa difícil de olvidar. 

El ejercicio “Libertador”, la mayor maniobra militar de los últimos tiempos

A bordo del tren, nada más y nada menos que casi un centenar de vehículos militares. Los tanques, quizá, fueron el centro de atención de ese ferrocarril que detenía su marcha en la estación Avia Terai. 

En esa zona, los vehículos no solo bajaron, sino que el Ejército Argentino decidió que allí se instalaría una base de operaciones bajo el comando de la Brigada Mecanizada X.

La llegada de los efectivos y equipos del Ejército modificó la rutina de la provincia. (Foto: Ejército Argentino)

¿El motivo?, la ciudad se constituiría en epicentro de las acciones planificadas en el marco del ejercicio “Libertador”.

“Querido soldado del honorable Ejército Argentino, mi nombre es Benjamín”

Durante varios días el Ejército Argentino operó con miles de efectivos, cientos de vehículos y aeronaves en Avia Terai. Allí, casi sobre el cierre del ejercicio “Libertador”, la Fuerza organizó un acto de reconocimiento a la comunidad que incluyó la presencia de una banda militar y de los Granaderos. Lo mismo sucedió en otros puntos de la provincia, como en El Colorado, Pampa del Indio y Perín, lugares donde la población se convirtió en testigo directo del despliegue de poder militar.

Y, cuando la Fuerza se preparaba para el repliegue, fueron los chaqueños quienes tomaron la palabra y les agradecieron a los uniformados que, sin proponérselo, habían llevado los nombres de sus ciudades a las portadas de los principales medios locales.

Entre todos los gestos de gratitud, uno se destacó: la carta de Benjamín, un niño de 11 años de Avia Terai, que con unas pocas líneas logró sintetizar el orgullo y la emoción de toda una comunidad.

Benjamín puso en palabras los sentimientos y el agradecimiento de toda una comunidad. (Foto: Ejército Argentino)

Un mensaje sencillo que dejó una huella profunda y logró conmover hasta al más insensible de los soldados. ¿Cómo no hacerlo, si apenas en el primer renglón los interpela? “Querido soldado del gran y honorable Ejército Argentino”, escribe en una hoja de papel que, en pocos minutos, se reprodujo en los grupos de WhatsApp de la Fuerza.

“Nunca esperé ver algo así en mi humilde pueblo. En todos los lugares se hablaba de ustedes y gracias a su llegada nos conocieron en todo el país”, contó, y siguió: “Hicieron felices a muchos niños como yo y nos motivaron a respetar, defender y servir a la patria con valor”.

Más Noticias

WhatsApp Image 2025-09-05 at 20.58.27

El Gobernador Zdero Constató El Avance De Las Refacciones Integrales En El Ciff De La Isla Del Cerrito

WhatsApp Image 2025-09-05 at 15.20.23

Pampa Del Infierno: El Gobernador Zdero Destacó La Articulación Público-Privada En El Mayor Parque Solar De La Provincia

entrada_del_pueblo-59f86

La Escondida se proyecta como polo cultural y turístico

Te pueden interesar

181755w850h460c.jpg

El Ejército Argentino, el ferrocarril, una carta y un niño chaqueño: “Gracias a su llegada nos conocieron en todo el país”

541585434_17890067151339851_569005809325518447_n

Colonia Popular: el arte y la creatividad florecen en el Centro de Experiencias Creativas

541233624_18150192541394301_2706680923228252261_n

Santa Sylvina: se desarrolla un nuevo Operativo DNI en el SUM “Ramón Siguard”

WhatsApp Image 2025-09-05 at 18.29.06

Resistencia: Avanza La Ampliación Y Refacción Del Caps «Dr. Laureano Maradona»

542749254_17969262620942153_7979952420880238134_n

Presidencia Roca celebró la cena de los raidistas en la 33° edición de la Travesía “3 Ríos para una Aventura”