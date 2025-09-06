Qué hace Euge Quevedo cuándo no está cantando: el emprendimiento que le genera ingresos extras

Euge Quevedo dio sus primeros pasos en el mundo del cuarteto, pero si figura explotó con su llegada a La Banda de Carlitos en 2021. No obstante, la oriunda de San Luis, que terminó de catapultar su carrera cantando el himno en el último partido de local del seleccionado argentino, tiene un emprendimiento que no todos conocen.

Euge Quevedo abrió un emprendimiento de ropa con una amiga durante la pandemia.

“ Vendemos ropa de mujer porque amamos la moda, pero sobre todo nos sentimos identificadas con cada una de ustedes a la hora de vestirnos”, aseguran Euge Quevedo y su amiga , quienes se definieron: “ Somos dos amigas con ganas de crecer y es por eso que nos apoyamos mutuamente”.

El valor de las prendas de Bouque, el negocio que lleva Euge Quevedo

Bouque, que estuvo ubicado en Ituzaingó, provincia de Buenos Aires y fue llevado a lla versión online para hacer envíos ofrece indumentarias a diferentes precios y hace envíos a todo el país.

La última actualización de los precios que se conocieron de la tienda muestran precios bastante accesibles para todos los gustos. Los valores rondan entre los 20 mil pesos en el caso de remeras y tops.

En cuanto a los abrigos, se pueden encontrar camperas hasta los 60 mil pesos y buzos que rondan los 40 mil. A su vez, hay pantalones y polleras que no superan los 30 mil.