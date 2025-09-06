Colonia Popular: el arte y la creatividad florecen en el Centro de Experiencias Creativas

La localidad de Colonia Popular se consolida como un espacio de referencia cultural en la provincia gracias al Centro de Experiencias Creativas Popular, un proyecto que nació hace un año fruto del trabajo articulado entre la Municipalidad y la Fundación Huoqo. La propuesta, que comenzó como un espacio de talleres artísticos, hoy se ha convertido en un verdadero motor de integración comunitaria donde niños, jóvenes y adultos encuentran la oportunidad de expresarse, aprender y compartir.

Uniformes para crear con más comodidad

En una de sus últimas actividades, el centro presentó los nuevos uniformes de trabajo, que brindarán mayor comodidad a los participantes de los talleres. El aporte fue posible gracias a la intendenta Mariela Soto, quien acompaña cada detalle del proyecto cultural. “Pronto los luciremos tuneados”, celebraron los integrantes del espacio, resaltando que la identidad creativa también se expresa en la indumentaria.

Talleres de cerámica y artes visuales

Con la naturaleza como aliada y fuente de inspiración, el Centro desarrolla una amplia variedad de talleres. En el área de artes visuales, se prepara una propuesta de cerámica destinada a niños, adolescentes y adultos, donde se trabajará tanto la técnica como la exploración creativa. Estos talleres buscan acercar a la comunidad a un oficio ancestral que conecta lo artístico con lo manual, promoviendo además la valoración del trabajo colectivo.

Cultura y comunidad

El Centro de Experiencias Creativas Popular no se limita al arte como actividad estética, sino que lo entiende como una herramienta de transformación social. Desde su puesta en marcha, el espacio ha fomentado la participación intergeneracional, creando un punto de encuentro donde los vecinos comparten no solo conocimientos, sino también vivencias y lazos de solidaridad.

“Popular es tierra que crea”, destacan sus impulsores, sintetizando la esencia de un proyecto que combina identidad local, educación cultural y desarrollo comunitario.

Un año de construcción colectiva

En apenas un año, el centro ha logrado consolidarse como una propuesta innovadora que trasciende lo artístico y se proyecta como un símbolo de integración y pertenencia para Colonia Popular. El respaldo del municipio y de la Fundación Huoqo ha sido clave para sostener la continuidad de las actividades, que se multiplican con la participación activa de la comunidad.

Con cada encuentro, la localidad reafirma su compromiso con la cultura y demuestra que el arte, cuando se vive en comunidad, se transforma en un verdadero puente hacia el crecimiento colectivo.