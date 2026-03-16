El Concejo de Resistencia sesionará por primera vez en la Casa por la Memoria

El Concejo Municipal de Resistencia llevará a cabo la Sesión Ordinaria N° 3 el próximo martes 17 de marzo en la Casa por la Memoria del Chaco. La iniciativa se enmarca en la conmemoración por los 50 años del Golpe de Estado en Argentina de 1976.

La propuesta fue aprobada por unanimidad y busca realizar la sesión en un espacio emblemático vinculado a la memoria histórica y la promoción de los derechos humanos.

El edificio funcionó durante la última dictadura como sede de la Brigada de Investigaciones de la Policía del Chaco, donde operó un centro clandestino de detención entre 1976 y 1978.

Actualmente es sede de la Comisión Provincial por la Memoria del Chaco y un espacio dedicado a la promoción y difusión de la memoria histórica. Además, allí funcionan un museo, una biblioteca especializada y un programa de asistencia a víctimas del terrorismo de Estado, destinado a brindar contención a quienes padecieron la represión ilegal y deben declarar en causas por delitos de lesa humanidad.