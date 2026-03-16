El Gobierno consiguió superávit primario $1.400 millones en febrero

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que el Sector Público Nacional (SPN) consiguó un superávit primario de $1.410.640 millones y un superávit financiero de $144.421 millones, mientras los pagos de intereses netos totalizaron $1.266.218 millones en el mismo período .

En el primer bimestre del año, el SPN registró un superávit primario equivalente a aproximadamente 0,4% del Producto Interno Bruto (PIB) y un superávit financiero de 0,1% del PIB.

La reducción del gasto primario total fue del 8,8% interanual en términos reales, lo que representa uno de los principales componentes del resultado fiscal positivo. En el mismo informe, el ministro subrayó que los recursos destinados a jubilaciones y pensiones contributivas aumentaron 1,8%, mientras la Asignación Universal por Hijo (AUH) se incrementó un aumento del 11,3% respecto al año anterior.

En un comunicado, el ministro resaltó que la administración nacional priorizó en el primer bimestre el sostenimiento de prestaciones sociales básicas, como jubilaciones y asignaciones, que mostraron variaciones positivas frente a la evolución general del gasto.