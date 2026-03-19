Colono S.A. fue habilitada para operar en comercio exterior y posiciona al Chaco en el mercado global

En una conferencia de prensa realizada este jueves, el presidente de Colono S.A., Fernando Molina, anunció que la empresa fue oficialmente habilitada para operar en comercio exterior, lo que le permitirá realizar exportaciones, importaciones y participar del tráfico internacional de mercancías.

La autorización fue otorgada mediante la Resolución N.º 09-2026 de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), lo que convierte al predio de la firma en un nodo estratégico no solo para el almacenamiento de granos, sino también para su comercialización a nivel internacional.

Molina destacó que esta medida representa “un hito para la empresa y para el Chaco”, ya que posiciona a la provincia dentro del circuito global del comercio. Además, remarcó que la habilitación ya se encuentra vigente y no posee límites en cuanto a volumen o tipo de operaciones, lo que permitirá ampliar significativamente la capacidad comercial de la firma.

El titular de Colono explicó que esta nueva etapa responde también a una demanda concreta de clientes de gran escala, vinculados al mercado internacional de granos. En ese sentido, mencionó como antecedente la última campaña de girasol, durante la cual la planta trabajó a plena capacidad.

Asimismo, señaló que la empresa incorpora una nueva unidad de negocios al poder intervenir en más etapas del proceso productivo, especialmente en la comercialización directa al exterior. Esto no solo fortalece su estructura empresarial, sino que también mejora las condiciones para productores que buscan soluciones logísticas y acceso a mercados internacionales.

Otro aspecto relevante es que la habilitación cuenta con certificación del Senasa, lo que garantiza la calidad y sanidad de los productos agroalimentarios que se exporten.

Molina también anticipó que esta apertura permitirá ampliar la cartera de clientes, tanto a nivel nacional como internacional, manteniendo vínculos con actores ya consolidados en el sector.

Finalmente, el empresario enmarcó esta iniciativa dentro de un cambio de dinámica impulsado por los gobiernos provincial y nacional, orientado a la apertura económica y a la inserción del Chaco en un esquema de comercio global.