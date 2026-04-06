Pablito Castillo, el actor e influencer más grande del país, llega a Chaco

Pablito Castillo, el actor pionero en redes sociales y con más de 20 millones de seguidores en todas sus plataformas, llega a Resistencia el 11 de abril (C.C. Guido Miranda) y a Sáenz Peña el 12 de abril (Centro Cultural Municipal) con su mega espectáculo: “La Risa que me Parió”. Las últimas entradas se encuentran disponibles a través de norteticket.com y en boletería de los teatros.

Luego de una extensa temporada de estreno en Villa Carlos Paz, Pablito se convirtió en el nuevo fenómeno teatral con miles de espectadores por noche. Sin dudas es el nuevo suceso de la escena argentina que está marcando la historia. Ya no sólo nos hace reír con sus videos virales con sus personajes junto a artistas internacionales y personalidades como el mismo Messi, sino que está copando los escenarios del país.

El show recorre su vida, su historia y sus personajes más icónicos como La Pelo y el Sugar en diversos cuadros de humor que harán descostillar de risa y emocionar desde los más pequeños hasta los más grandes.

Lo que sucede en el espectáculo va más allá de la escena, el propio Pablito Castillo confirmó que “La Risa que me Parió” es una experiencia que comienza desde que el público hace la fila. En cuánto al escenario nos cuenta que no está solo, lo acompañarán dos actores que lograrán cautivar a los espectadores: Manuel Santos y Esteban Silva. Otro detalle a destacar es que durante toda la obra realiza una gran cantidad de cambios de vestuario y que constantemente ingresan y salen elementos escenográficos que completan cada uno de los sketches. Un gran despliegue poco habitual y para destacar en el ambiente de los espectáculos en gira: “queremos que el público viva la experiencia de un show de calidad, con mucha producción y preparado especialmente para que lo disfrute toda la familia. Vienen niños, familias enteras y muchos jóvenes. Nuestro objetivo es que se lleven un recuerdo inolvidable y siento que lo logramos, la gente llora de risa y de emoción. Amo conocer al público, es la primera vez que los puedo tener cerca y conocer sus caras” afirmó.

Claramente es una de esas propuestas en las que no puede faltar nadie, un plan para disfrutar en familia o con amigos del cual no se van a arrepentir. Las entradas se agotan muy fácilmente, les recomendamos adquirir sus tickets de manera anticipada.

Entradas Resistencia:

https://norteticket.com/LA-RISA-QUE-ME-PARIO-EN-RESISTENCIA

Entradas Sáenz Peña:

https://norteticket.com/LA-RISA-QUE-ME-PARIO-EN-SAENZ-PENA